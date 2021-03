मिथुन के BJP ज्वॉइन करने पर बोली TMC- उन्हें ED का डर दिखाया गया, वो अब स्टार नहीं

मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty BJP) रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया. मिथुन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. TMC के सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा है कि मिथुन आज कोई स्टार नहीं हैं. वह सालों पहले स्टार थे. वे मूल रूप से नक्सली थे.

सौगत रॉय ने आगे कहा कि मिथुन ने चार बार पार्टियां बदली हैं. वह नक्सली थे. सीपीएम में शामिल हुए, फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की और राज्यसभा सांसद बने.

TMC सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें (मिथुन चक्रवर्ती को) ED का डर दिखाया. ED के केस को लेकर धमकी दी और फिर उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी. अब वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं. सौगत रॉय ने कहा कि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है. ना ही उनका कोई सम्मान है. लोगों के बीच उनका कोई प्रभाव नहीं है.

Mithun Chakraborty is not a star of today. He is a star of yesteryears. He has changed parties four times. He was originally a Naxalite, then went to CPM, then he joined TMC & was made a Rajya Sabha MP: TMC MP Saugata Roy (1/2) https://t.co/KEY5R94sbS pic.twitter.com/UMDivXhnGE