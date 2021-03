डेरेक ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया ‘टूरिस्ट गैंग’ का मेनिफेस्टो, किया केंद्र की योजनाओं का ‘फैक्ट चेक’

भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मेनिफेस्टो लॉन्च हुआ, जिसमें कई बड़े दावे किए गए हैं. लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा वार किया है और केंद्र सरकार की कई योजनाओं का फैक्ट चेक कर दिया है.



तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि कल टूरिस्ट गैंग ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया. बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जो वादे किए और जो पूरे किए गए, उसमें वो फेल रहे हैं.



डेरेक ओ ब्रायन ने इसी के साथ ही केंद्र सरकार की पिछले सात सालों से जारी स्कीमों का फैक्ट चेक किया. टीएमसी सांसद ने कहा कि वो वादा करते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं करते हैं. अपने इसी ट्वीट में डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं से जुड़े आंकड़े जारी किए और उनके खर्च की राशि भी जारी की.



