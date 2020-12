बीरभूम में ममता की पदयात्रा शुरू, कुछ दिन पहले शाह ने भी किया था रोड शो

पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी बजने से पहले राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. बुधवार को राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी बीरभूम में प्रचार करने पहुंची हैं. ममता बनर्जी यहां पर पदयात्रा निकाल रही हैं, जिसके बाद एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगी.



बीरभूम के बोलपुर में ममता बनर्जी पदयात्रा निकाल रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक उमड़े हैं. खास बात ये है कि बीरभूम में ही कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने भी रोड शो किया था.



ममता बनर्जी की ये पदयात्रा भी खास हो रही है, क्योंकि पूरी पदयात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी नजारा देखने को मिल रहा है. साथ ही इस पूरी पदयात्रा में बंगाली कल्चर पर फोकस किया जा रहा है.

And then you have the Dhakis setting the stage on fire #Birbhum #MamataRally pic.twitter.com/BekIeZQfXR