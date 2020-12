चुनाव आयोग पहुंची BJP, कहा- बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुके, कश्मीर से भी बुरे हालात

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति गर्मा गई है. मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने राज्य की स्थिति पर चिंता जताई और एक्शन लेने की मांग की. चुनाव आयोग में जाने वाले नेताओं में बीजेपी विधायक सभ्यसाची दत्ता का कहना है कि बंगाल की हालत कश्मीर से भी बुरी हो गई है.



भाजपा की ओर से बंगाल की कानून व्यवस्था, राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर दो पेज का ज्ञापन सौंपा गया है. इसमें इन मुद्दों को उठाया गया है.



• जेपी नड्डा के काफिले पर हमला निंदनीय, बंगाल की पुलिस निष्पक्ष नहीं. पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है.

• राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाए.

• राज्य सरकार के कर्मचारी आपस में बैठक कर TMC को खुला समर्थन देने को कह रहे हैं, ऐसे में बंगाल में वो कैसे निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे.

• बंगाल में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू हो.

Important: @BJP4Bengal tells #ElectionCommission to impose model code of conduct immediately in state.



They say there is provision in law to do so 6 months ahead of polls.



Usually MCC is imposed a month ahead of polls, when dates are announced #Bengal @ECISVEEP pic.twitter.com/rdv0v7U7Sl