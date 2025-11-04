'हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30 हजार', प्रचार थमने से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान 

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से कई बड़े वादे किए. तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस बार जनता बदलाव मूड में है. इस बार का वोट परिवर्तन का है. उन्होंने कहा कि जनता पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेगी.

तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि सरकार सरकार बनते ही माई-बहिन मान योजना लागू कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन पूरे एक साल का 30 हजार रुपये माताओं-बहनों के खाते में डालने का काम हम करेंगे. तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, उनको कुछ नहीं मिला है.

उन्होंने कहा कि जीविका दीदी जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उनको स्थायी करेंगे और 30 हजार मानदेय करेंगे. तेजस्वी ने कहा कि जो कैडर (जीविका दीदी) हैं, उनके लिए भी दो हजार रुपये प्रतिमाह देंगे. पांच लाख का बीमा कराएंगे और इंट्रेस्ट माफ करेंगे. उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया.

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी हों, शिक्षक हों, स्वास्थ्यकर्मी हों या अन्य कर्मचारी हों, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग गृह जनपद से 70 किलोमीटर के दायरे में ही कराया जाएगा. उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया. महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो धान की फसल पर एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये, गेहूं पर प्रति क्विंटल चार सौ रुपये बोनस दिया जाएगा.

उन्होंने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया और यह भी कहा कि हम पैक्स के प्रतिनिधियों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा देंगे. तेजस्वी ने यह भी कहा कि पैक्स के प्रबंधकों को मानदेय देने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने आजतक कोई काम नहीं किया है. जो करना चाहता है, उसे भी नहीं करने देती.

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. इसके लिए चुनाव प्रचार 4 नवंबर की शाम पांच बजे थम जाएगा. चुनाव प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की तारीख का ऐलान कर दिया है.

