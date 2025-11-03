scorecardresearch
 

'तेजस्वी बच्चे हैं, भगवान सद्बुद्धि दे', तेजप्रताप ने भाई के खिलाफ राघोपुर में किया चुनाव प्रचार

बिहार चुनाव में अब भाई बनाम भाई की जंग देखने को मिल रही है. तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में रैली कर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'जनता सबसे बड़ी होती है, पार्टी बाद में आती है.' तेज प्रताप ने तेजस्वी को 'बच्चा' बताते हुए राघोपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया और कहा कि असली लालूजी की पार्टी जनशक्ति जनता दल है.

तेज प्रताप यादव और तेजस्वी आमने सामने आ गए हैं. (File Photo: ITG)
तेज प्रताप यादव और तेजस्वी आमने सामने आ गए हैं. (File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब और दिलचस्प होता जा रहा है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव आमने-सामने आ गए हैं. पार्टी और परिवार से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और 2025 की चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं. मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'जनता सबसे बड़ी होती है, पार्टी बाद में आती है. तेजस्वी अभी बच्चे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे.' उन्होंने कहा, 'महुआ में अगर तेजस्वी का दौरा हुआ है तो राघोपुर में मेरा होगा. अब असली मुकाबला भाई बनाम भाई का है.'

महुआ और राघोपुर में भाइयों की जंग
जहां तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने बड़े भाई के खिलाफ प्रचार किया, वहीं अब तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ चुनावी रैली कर पलटवार किया. राघोपुर की जनता को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि 'आपके विधायक ने कोई काम नहीं किया. हम बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर राहत बांटे, जबकि तेजस्वी सिर्फ जनता को भरमाते और लूटते हैं.'

'जनता ही असली पार्टी है'
तेज प्रताप यादव ने मंच से कहा, 'कुछ नेता जनता को भड़काते हैं और कहते हैं कि पार्टी सबकुछ होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि जनता सबकुछ होती है. जनता ही पार्टी बनाती और गिराती है, जनता ही सरकार बनाती और चलाती है.'

उन्होंने कहा कि 'कुछ जयचंद लोग मेरे पीछे लग गए और मुझे पार्टी से बाहर करवाया. उन्हें पता चल गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

'हम लालूजी के ठेठ अंदाज में जनता का काम करते हैं'
तेज प्रताप ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, 'कहा गया कि तेजस्वी यादव ने महुआ में हेलीकॉप्टर उतारा, तो हमने कहा उतारने दो, वो महुआ में उतारेंगे, हम राघोपुर में उतार देंगे.'

उन्होंने कहा, 'हम पटना में लालूजी के ठेठ अंदाज में बैठते हैं और जनता का काम करते हैं. जबकि कुछ लोग आठ-आठ घंटे जनता को इंतजार कराते हैं और अपने घर भोज कर लेते हैं.'

राघोपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा
तेज प्रताप यादव ने जनता से अपील की कि अगर वे सच में लालू यादव की विचारधारा और सामाजिक न्याय के समर्थक हैं, तो उनके उम्मीदवार को वोट दें. उन्होंने वादा किया कि 'राघोपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देंगे.'

'हरा गमछा वाले फर्जी, असली लालूजी की पार्टी हमारी'
तेज प्रताप ने कहा, 'बहरूपियों के चक्कर में मत पड़िएगा. हरा गमछा वाले सब फर्जी हैं. असली लालूजी की पार्टी जनशक्ति जनता दल है.'

विकास कुमार की रिपोर्ट
