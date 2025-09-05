निर्मला सीतारमण का GST 'फेस्टिवल ऑफर' बिहार चुनाव में बीजेपी-NDA की मदद करेगा?

निर्मला सीतारमण ने 2025 के आम बजट में बिहार के लिए छप्पर फाड़ तोहफों की सौगात थी. और, जो कसर बाकी थी, GST रिफॉर्म में उसे भी पूरा कर दिया है.



अव्वल तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी रिफॉर्म का मकसद देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बता रही हैं, लेकिन वो ये बताना भी नहीं भूलतीं कि बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा से पहले ही जीएसटी सुधारों का फायदा मिलने लगेगा.



आम बजट दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश हुआ था. बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स छूट दिए जाने की घोषणा को भी चुनावों से जुड़ा समझा गया था - जाहिर है, केंद्र की बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नजर तो तब भी दिल्ली के साथ साथ बिहार चुनाव पर भी थी.

अब जीएसटी रिफॉर्म के जरिए लोगों को वैसी ही खुशखबरी देने की कोशिश की गई है, जैसा पहले लोगों को बजट के दौरान हुआ करता था. ऐसे में जबकि बजट चुनावी मैनिफेस्टो का रूप ले चुका है - जीएसटी में ताजा बदलाव लोगों को बजट जैसा ही ही सुकून देने वाला लग रहा है.

और, ये रिफॉर्म बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है - यही वजह है कि सवाल ये उठता है कि क्या निर्मला सीतारमण का ये फेस्टिवल ऑफर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को चुनावी फायदा दिला सकेगा?

चुनावी बजट से GST रिफॉर्म तक

आज तक के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये जानने की कोशिश हुई कि क्या ये GST कट बिहार चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो है?

वित्त मंत्री के लिए सीधे सीधे हां कहना तो मुश्किल था, लेकिन लिहाजा अपने राजनीतिक जवाब में निर्मला सीतारमण ने पूरे देश से जोड़ दिया. निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये बिहार नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफिस्टो है.

निर्मला सीतारमण को राजनीतिक जवाब जरूर देना था, लेकिन बिहार चुनाव के माहौल में मौका भी नहीं गंवाना था. आखिर अगले साल भी तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं.

चुनावी मैनिफेस्टो पर सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण कहती हैं, बिहार… और बिहार की जनता के सामने ये प्रश्न उठाया जा रहा है… आपको छठ मइया से पहले… दीपावली से पहले… जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से आदेश दिया था... डबल धमाका बिहार को मिल रहा है.



और लगे हाथ ये भी जोड़ दिया, ‘…पूरे देश को मिल रहा है.’

दिल्ली में तो फायदा मिल गया, बिहार की बारी है

2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही बीजेपी दिल्ली में शासन के लिए तरस रही थी. बहुत सारे प्रयोग किए. देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी को मैदान में उतारने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने तक. आखिरकार, 2025 के चुनाव में जीत मिली और बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गईं.

दिल्ली की जीत में तमाम चीजों के बीच 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर छूट दिया जाना भी महत्वपूर्ण माना गया. दिल्ली में तो सफलता मिल गई, अब बीजेपी को बिहार का इंतजार है.

टैक्स छूट का फायदा तो दिल्लीवालों की ही तरह बिहार के लोगों को भी मिल ही रहा है, अब ताजा ताजा जीएसटी के जरिए जो तोहफा मिला है, उसका असर देखना बाकी है.

वैसे बिहार के लिए बजट में और भी काफी चीजें दी गई थीं. और, उनमें प्रमुख था बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना. बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा के अलावा तैयार किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी - बिहार को खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का तोहफा भी आम बजट में ही मिल गया था.

