गालीकांड के बाद 'बिहार-बीड़ी' पर विवाद! केरल यूनिट के बयान पर घिर गई कांग्रेस

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दोबारा से उभारने की राहुल गांधी की सारे किए धरे पर कांग्रेसी ही पानी फेरने में जुटे हैं. गालीकांड से कांग्रेस निकली भी नहीं थी कि केरल की कांग्रेस ईकाई के पोस्ट पर सियासी विवाद छिड़ गया है.

: बिहार की बीड़ी से तुलना पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा(Photo-ITG)
: बिहार की बीड़ी से तुलना पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा(Photo-ITG)

बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'वोट अधिकार यात्रा' निकालकर जो सियासी माहौल बनाया था, उसकी हवा कांग्रेस नेता ही निकाल रहे हैं. पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस की केरल इकाई ने बिहार की तुलना बीड़ी से करके एनडीए को एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया है.

कांग्रेस की केरल इकाई के द्वारा शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से राजनीतिक विवाद छिड़ गया. मोदी सरकार के जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का मज़ाक उड़ाने के लिए बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी, जो कांग्रेस के लिए भी सियासी टेंशन का सबब बन गया है.

केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से किए जाने वाले पोस्ट को भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन बीजेपी-जेडीयू ने उसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है. हालांकि इस बयान पर विवाद होने पर केरल कांग्रेस बाद में मांफी मांग ली.

'बिहार की तुलना बीड़ी' पर घिरी कांग्रेस

कांग्रेस की केरल इकाई ने जीएसटी में किए सुधार को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए एक चार्ट पोस्ट किया. कांग्रेस की केरल इकाई ने लिखा, 'बीड़ी और बिहार, दोनों 'बी' से शुरू होते हैं. अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. कांग्रेस केरल इकाई के द्वारा ट्वीट करते ही विवाद छिड़ गया. बीजेपी और जेडीयू ने इसे बिहार और बिहारी लोगों का अपमान बताया.

जीएसटी बदलाव को लेकर कांग्रेस ने जो चार्ट पोस्ट किया था, उसमें सिगार और सिगरेट पर कर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत, तंबाकू पर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत, जबकि बीड़ी पर 28 प्रतिशत के जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस तरह सिगरेट-सिगार पर जीएसटी बढ़ाया गया है और बीड़ी पर कम कर दिया गया है.

 बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे 'राज्य का अपमान' बताया. सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी का अपमान, और अब पूरे बिहार का अपमान. यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है.

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस केरल के पोस्ट से पूरे बिहार के लोग आहत हैं. पता नहीं कांग्रेस की यह कैसी मानसिकता है? बीड़ी की तुलना बिहारी से की जो बहुत दुखद है. मैं कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि बिहारी की तुलना बीड़ी से क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए.

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सारी हदें पार करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दल की टिप्पणी का समर्थन करते हैं.

पूनावाला ने पूछा कि कांग्रेस ने फिर से हद पार कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली देने के बाद अब बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं! क्या तेजस्वी यादव इसका समर्थन करते हैं? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी से लेकर डीएमके और फिर कांग्रेस तक, बिहार के प्रति उनकी नफरत साफ दिखाई देती है.

 

