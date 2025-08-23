scorecardresearch
 

'जुमलों के सुपरमार्केट और झूठ के थोक विक्रेता हैं मोदी', तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, लेकिन वह डरेंगे नहीं. उन्होंने एनडीए को "नहीं देंगे अधिकार" करार देते हुए प्रधानमंत्री पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया.

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बांटने का आरोप लगाया (File Photo: PTI)
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे. उससे पहले प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. इंडिया गठबंधन में शामिल दल 'वोट अधिकार यात्रा' के तहत विभिन्न जिलों में यात्रा कर रहे हैं और एनडीए पर जमकर हमला बोल रहे हैं. 

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद के खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में दर्ज हुए मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा, 'पीएम मोदी जुमलों का सुपरमार्केट और झूठ के थोक विक्रेता हैं.'

NDA मतलब नहीं देंगे अधिकार

इतना ही नहीं, तेजस्वी ने एनडीए गठबंधन के फुल फॉर्म को ही बदल दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को एनडीए गठबंधन का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अधिकार ही नहीं देंगे तो एनडीए का उपयोग ही क्या है.

FIR पर सीधी चुनौती

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- 'प्रधानमंत्री, आपने मेरे खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराई, आप चाहे तो हर राज्य में करा दें. मैं डरने वाला नहीं हूं.'

यह भी पढ़ें: क्या राहुल गांधी बिहार के चुनावी मुद्दों को हाईजैक कर रहे हैं, और क्या तेजस्वी ऐसा होने दे रहे हैं?

लालू नहीं डरे तो बेटा क्यों डरेगा

तेजस्वी ने अपने पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि जब लालू बीजेपी से नहीं डरे और उन्होंने बिहार में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था, तो उनका बेटा भी बीजेपी से क्यों डरेगा. 

मोदी जुमलों और झूठ के डिस्ट्रीब्यूटर

तेजस्वी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ जुमले और झूठ बांटते हैं. उन्होंने कहा- 'PM मोदी जुमलों के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं. यह कोई नई बात नहीं, पूरा देश जानता है.'

विपक्षी गठबंधन का वोट अधिकार यात्रा

बिहार में विपक्षी गठबंधन की SIR के खिलाफ शुरुआत हुई 'वोट अधिकार यात्रा' 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई थी. ये यात्रा शनिवार को कटिहार पहुंची. इसके बाद ये यात्रा पूर्णिया, पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में पहुंचेगी.

