क्या राहुल गांधी बिहार के चुनावी मुद्दों को हाईजैक कर रहे हैं, और क्या तेजस्वी ऐसा होने दे रहे हैं?

राहुल गांधी ब्रेक के बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में फिर से शामिल हो चुके हैं. तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के नेताओं के साथ यात्रा कर ही रहे थे. वोटर अधिकार यात्रा अब यूपी से अखिलेश यादव के शामिल होने का इंतजार है, और वो इसके लिए वो हफ्ता भर बाद सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं.

बिहार की राजनीति भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसी ही है. जाति और धर्म की राजनीति बिहार में भी यूपी की तरह ही हावी है. और, M-Y फैक्टर तो कॉमन है ही. अखिलेश यादव की वजह से बिहार में इस बार यूपी की राजनीति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है. बीएसपी नेता मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी बिहार की राजनीति में दखल देने की यथाशक्ति कोशिश करते रहे हैं. 2015 में तो मुलायम सिंह यादव महागठबंधन के संस्थापकों में शुमार थे. लेकिन चुनाव के ऐन पहले नाराज हो गये, और सब छोड़ कर चल दिये. बाद में तो हराने की भी अपील करने लगे थे.

राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो यूपी में पहले भी साथ-साथ रोड शो कर चुके हैं, इस बार तेजस्वी यादव भी होंगे. लेकिन, अभी तक की यात्रा में तेजस्वी और राहुल के बीच वो बात देखने को नहीं मिल रही है, जो अखिलेश और राहुल के बीच देखने को मिली थी. यूपी में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यूपी के लड़के कह कर बुलाया जाने लगा था. चुनाव कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी के मुंह से भी ये सुनने को मिला था - लेकिन, क्या बिहार में भी वो बात देखने को मिल रही है?

ऐसा क्यों लगता है जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच अंदर ही अंदर मुद्दों की छीनाझपटी चल रही हो. जैसे राहुल गांधी एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हों - और सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार में ये सब करने देंगे?

क्या राहुल गांधी अपना एजेंडा ऊपर रख कर चल रहे हैं?

वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन मुंगेर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खानकाह रहमानी के मौलाना से मुलाकात करने पहुंचे. ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुंगेर के शहरी इलाकों में रोड शो भी किया, जिसमें यादव और मुस्लिम बहुल इलाकों पर जोर देखा गया - ये सब तो कॉमन एजेंडे के दायरे में ही दिखा.

भारी बारिश के बीच हुई वोटर अधिकार यात्रा में एक दिन पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को एक साथ कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की. यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से अपील की, दो नारे याद रखिए, पहला ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ और दूसरा ‘हमें रोजगार चाहिए’. रोजगार की बात तेजस्वी यादव भी करते रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी शुरू से आक्रामक रुख अख्तियार किये हुए हैं - देखना होगा कि ये दोनों नारे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ही लगवा रहे हैं, या पूरे महागठबंधन यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए भी.

बारिश के बीच राहुल गांधी कहते हैं, कुछ साल से चुनाव हो रहे हैं... पब्लिक का मूड एक होता, लेकिन नतीजा दूसरा निकलता है... सबको लगता था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है.

बिहार के लोगों के बीच राहुल गांधी दोहराते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर की गई थी... महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं... हमारा वोट कम नहीं हुआ, लेकिन जहां ये वोट बढ़ा वहां बीजेपी की जीत हुई... मुंबई के एक विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी हो गया.

और फिर लोगों को आगाह करते हैं, बिहार में भी ऐसा ही करने की तैयारी है... पिछली बार भी हमारे गठबंधन की हार के पीछे भी चुनाव चोरी का ही मामला होगा... हर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं... अब हमारे हाथ में सबूत है... हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देंगे... बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है.

मुंगेर में राहुल गांधी लोगों को समझाते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया, ताकि अडानी को धारावी सौंपी जा सके... अब बिहार में वोट चोरी इसलिए की जा रही है, ताकि यहां का पूरा धन अडानी-अंबानी को सौंपा जा सके और आपका भविष्य तबाह कर उनका भविष्य बनाया जा सके.

जरा समझने की कोशिश कीजिये. राहुल गांधी बिहार के मुद्दे उठाते हुए धीरे धीरे अपने एजेंडे पर आ जाते हैं. अडानी-अंबानी का मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए भी वैसा ही है, जैसा पूरे विपक्षी खेमे के लिए. फिर भी राहुल गांधी अपना मुद्दा बीच में डाल देते हैं - और ऐसा करके वो बिहार के मुद्दे को भी हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव क्या राहुल गांधी को रोक पाएंगे?

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर तो कांग्रेस को आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बताते हैं. वैसे भी बिहार में कांग्रेस तो आरजेडी के भरोसे ही मोर्चे पर दहाड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता होने का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं - और, ऐसा लगता है जैसे बड़ा भाई बताकर तेजस्वी यादव पहले ही सरेंडर कर चुके हैं.

राहुल गांधी विचारधारा की कमी बता कर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के नीचे रखने की कोशिश करते रहे हैं. आरजेडी नेता मनोज झा तो राहुल गांधी को सलाह भी दे चुके हैं कि वो ड्राइविंग सीट क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दें, और कांग्रेस को सहयोगी की भूमिका में साथ बनाए रखें.

राहुल गांधी ऐसी बातें अखिलेश यादव को टार्गेट करते हुए भी कह चुके हैं, लेकिन वो बात काफी पुरानी हो चुकी है. हाल फिलहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ-साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं. लोकसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच जो तल्खी देखने को मिली थी, अब वैसा नहीं लगता. भले ही ये बीजेपी के खिलाफ मैदान में टिके रहने के लिए अघोषित समझौता हो. वैसे भी सही तस्वीर तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ही नजर आएगी.

दिल्ली चुनाव के वक्त से ही राहुल गांधी बिहार का दौरा करते रहे हैं. शुरुआती दौरों पर ध्यान दें तो मालूम होता है कि वो अलग अलग तरीके से लालू परिवार पर दबाव डालने की कोशिश करते रहे हैं. चाहे वो दलित चेहरे राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपने का मामला हो, या कन्हैया कुमार की यात्रा के सपोर्ट के लिए बेगूसराय पहुंच जाने का. पप्पू यादव को भी महत्व दिया ही गया है, जो लालू परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जिस कास्ट सेंसस का क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे थे, राहुल गांधी ने उसे भी फर्जी बता दिया था.

राहुल गांधी की सक्रियता को दो तरह से देखा जा सकता है. पहला, महागठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने की कोशिश. और दूसरा, कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का प्रयास. कांग्रेस की गलतियों के लिए वो कई बार माफी भी मांग चुके हैं.

निश्चित तौर पर बीजेपी को अकेले काउंटर करना तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल टास्क है, लेकिन क्या वो अपनी राजनीतिक जमीन की कीमत पर राहुल गांधी को मनमानी करने की छूट दे पाएंगे?

