राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर सियासत गर्म... पहले रेवंत-प्रियंका को एनडीए ने घेरा, अब स्टालिन पर ना उठ जाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी 'वोटर अधिकार यात्रा' के ज़रिए माहौल बनाने में जुटे हैं. अब यात्रा का काफिला जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेताओं के शामिल होने का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसे-वैसे सियासत भी गर्मा गई है. इंडिया ब्लॉक और एनडीए नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत की. प्रियंका और रेवंत रेड्डी अब बीजेपी से लेकर जेडीयू तक के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं. एनडीए के नेता कांग्रेस के दोनों ही नेताओं पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं.

वहीं, वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी शामिल होंगी. ऐसे में सवाल उठता है कि एमके स्टालिन को लेकर भी एनडीए आक्रामक तेवर न अख्तियार कर ले?

यात्रा में शामिल हुए प्रियंका-रेवंत रेड्डी

बिहार के सुपौल में राहुल-तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सांसद प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी का बिहार में स्वागत किया. तेजस्वी ने कहा कि हमारे बीच प्रियंका गांधी आई हैं, उनका बिहार की धरती पर स्वागत है. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आए हैं, उनका भी अभिनंदन है. बिहार में वोट अधिकार यात्रा का कुनबा बढ़ रहा है और विपक्ष के सभी दलों का समर्थन है.

Advertisement

प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. बीजेपी ने देशभर में 'वोट चोरी' की साजिशें रची हैं. प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस के लोग सत्ता में आए तो मंगलसूत्र, भैंस चोरी कर लेंगे, लेकिन भैंस तो छोड़ो, उन्होंने आपके वोट ही चुरा लिए. अगर आपके पास से वोट करने की ताकत चली गई तो समझिए कि राशन कार्ड समेत तमाम सभी योजनाओं से आपका हक छीन लिया जाएगा. इसलिए वोट चोरी मत होने दीजिए.

प्रियंका-रेड्डी पर एनडीए आक्रामक

प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी के बिहार आने पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है. वहीं, प्रियंका गांधी ने पंजाब में बिहार के लोगों के अपमान पर ताली बजा रही थीं. सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार जानना चाहता है कि लालू परिवार की क्या मजबूरी है कि वे उन लोगों को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने बिहार का अपमान किया है. क्या उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया है?

Advertisement

रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी कांग्रेस को घेरते नजर आए. उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए पर सवाल उठाना बेहद गलत है. मैं इसकी पहले भी निंदा कर चुका हूं और अब भी करता हूं. बिहार के डीएनए में सम्राट अशोक हैं, भगवान बुद्ध हैं. बिहार के डीएनए में महात्मा गांधी हैं, जब महात्मा गांधी चंपारण आए और सत्याग्रह किया, तभी वे महात्मा बने. ऐसे में बिहार पर टिप्पणी करने के पहले बिहार के इतिहास को जान लेना चाहिए.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पंजाब में बिहार के मेहनती लोगों का मजाक उड़ाया था. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आने वाले चुनावों में इसका जवाब देंगे. कुशवाहा ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों की घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी के मेहनती लोगों के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था तो प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद थीं, उन्होंने ताली बजाकर उस बयान का समर्थन किया. यह कांग्रेस की असली मानसिकता को दर्शाता है. लालू परिवार ने सत्ता के लालच में बिहार के सम्मान से समझौता कर लिया है.

एमके स्टालिन पर भी खड़े ना हो जाएं सवाल?

Advertisement

एनडीए ने जिस तरह से रेवंत रेड्डी के पुराने बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेरने की कवायद की है, उसी तरह से कहीं एमके स्टालिन के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर सवाल न खड़े हो जाएं. एमके स्टालिन बुधवार को मुजफ्फरपुर में राहुल और तेजस्वी यादव के साथ शामिल होकर बीजेपी को घेरते और सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही उनके सनातन और हिंदू विरोधी बयान को एनडीए नेता मुद्दा न बना दें.

सितंबर, 2023 में उदयनिधि स्टालिन सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताते हुए कहा था कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए. इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया था और उत्तर भारत की राजनीति गर्मा गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने बयान वापस लेने पड़ गए थे. यही नहीं, हिंदी विरोध शुरू से ही स्टालिन की राजनीति का हिस्सा रहा है. ऐसे में राहुल गांधी के साथ एमके स्टालिन के शामिल होने पर विपक्ष को सियासी मुद्दा बनाने का मौका हाथ लग सकता है.

राहुल-तेजस्वी के साथ विपक्षी केमिस्ट्री

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन का रूप ले चुकी है. उन्होंने दावा किया था कि यह यात्रा ना सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश के लोगों को आकर्षित कर रही है और कांग्रेस के साथ ही इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के प्रमुख नेता यात्रा में शामिल होंगे. इसके बाद से लगातार विपक्ष के नेताओं का यात्रा में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया.

Advertisement

पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बिहार पहुंचे और वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की. इसके बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी पहुंचीं. रेवंत रेड्डी वापस लौट गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी बुधवार को भी यात्रा में शामिल रहेंगी. इस दौरान एमके स्टालिन शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि वे लोग भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आएंगे. महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि राहुल-तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा को जिस तरह से बिहार की जनता और लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसके चलते बीजेपी और जेडीयू हताश और निराश हैं. इसी वजह से उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है और उनके किसी भी झूठे नैरेटिव में नहीं फंसेगी.

---- समाप्त ----