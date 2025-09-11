'जनता तय करेगी, जनता के चुने विधायक तय करेंगे...', CM फेस के सवाल पर बोले पप्पू यादव

बिहार में चुनाव करीब हैं. चुनावी मौसम में विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच अभी फंसा हुआ है. कांग्रेस नेतृत्व ने दो दिन पहले ही बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर इस पर मैराथन मंथन किया था. बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे.

नई दिल्ली से वापस बिहार लौटे पप्पू यादव ने सीट शेयर को लेकर दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा. मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जनता और जनता के चुने हुए विधायक तय करेंगे. इसमें किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.

पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का कनेक्शन डिप्टी सीएम आवास से जोड़ने वाले तेजस्वी यादव के बयान का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं. बिहार में हत्या की घटनाओं की बाढ़ आ गई है. पप्पू यादव ने कहा कि सीवान से लेकर पटना तक, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार इन सब पर चुप्पी साधे हुए है.

उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सरकार अपराध को संरक्षण दे रही है. नेपाल में जारी हिंसा और ताजा घटनाक्रम को लेकर सीमांचल के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. भारत सरकार को जरूरत पड़ने पर कदम उठाने चाहिए.

उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जैसे सुरक्षाबलों की टुकड़ियां नेपाल भेजने की मांग भी की. पूर्णिया के निर्दलीय सांसद ने भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला बोला.

उन्होंने कहा कि ट्रंप कभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते. पप्पू यादव ने पीएम को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से दोस्ती की बात करते हैं, जबकि ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ लगाते रहे.

