scorecardresearch
 

Feedback

'जनता तय करेगी, जनता के चुने विधायक तय करेंगे...', CM फेस के सवाल पर बोले पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा. उन्होंने सीएम फेस के सवाल पर कहा कि यह जनता तय करेगी.

Advertisement
X
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Photo: ITG)
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Photo: ITG)

बिहार में चुनाव करीब हैं. चुनावी मौसम में विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच अभी फंसा हुआ है. कांग्रेस नेतृत्व ने दो दिन पहले ही बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर इस पर मैराथन मंथन किया था. बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे.

नई दिल्ली से वापस बिहार लौटे पप्पू यादव ने सीट शेयर को लेकर दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा. मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जनता और जनता के चुने हुए विधायक तय करेंगे. इसमें किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.

पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का कनेक्शन डिप्टी सीएम आवास से जोड़ने वाले तेजस्वी यादव के बयान का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं. बिहार में हत्या की घटनाओं की बाढ़ आ गई है. पप्पू यादव ने कहा कि सीवान से लेकर पटना तक, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार इन सब पर चुप्पी साधे हुए है.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने रायबरेली में भी छेड़ा हाइड्रोजन बम का राग (File Photo: ITG)
'हाइड्रोजन बम आएगा, सारा का सारा साफ हो जाएगा', रायबरेली में बोले राहुल गांधी 
Tej Pratap distributed rations in Raghopur, taking a jab at Tejashwi.
'आपकी सरकार फेल है...', RJD कार्यकर्ता से क्यों बोले तेजप्रताप?  
bihar election rahul gandhi tejashwi yadav political chemistry
बिहार के महायुद्ध में कांग्रेस ने तय किया अपना 'रणक्षेत्र'... सीमांचल पर नहीं करेगी समझौता! 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 11 सितंबर, गुरुवार की अहम खबरें 
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव के कैंपेन का शेड्यूल तैयार, रुका ऐलान... क्या सीट शेयरिंग का पेच वजह? 

उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सरकार अपराध को संरक्षण दे रही है. नेपाल में जारी हिंसा और ताजा घटनाक्रम को लेकर सीमांचल के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. भारत सरकार को जरूरत पड़ने पर कदम उठाने चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'कर्पूरी ठाकुर को क्या कम गाली दी थी...', तेजस्वी यादव ने बिहार बंद से पहले बीजेपी को घेरा

उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जैसे सुरक्षाबलों की टुकड़ियां नेपाल भेजने की मांग भी की. पूर्णिया के निर्दलीय सांसद ने भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला बोला.

यह भी पढ़ें: उत्साह या मजबूरी... बिहार की 'यात्रा पॉलिटिक्स' में BSP के आकाश आनंद की एंट्री के पीछे क्या वजह?

उन्होंने कहा कि ट्रंप कभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते. पप्पू यादव ने पीएम को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से दोस्ती की बात करते हैं, जबकि ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ लगाते रहे.

(इनपुट- शुभम निराला)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement