'नीतीश कुमार की ताकत क्या? जानता हूं...', बिहार CM को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर

बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) फिर से सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी समेत अपने बड़े चेहरों को चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही मैदान में उतार चुका है. वहीं, विपक्षी महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी वोटर अधिकारी यात्रा के जरिये जनता के बीच पहुंच रहे हैं. इन सबके बीच चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जीतेगा तो जन सुराज ही.

आजतक के साथ साक्षात्कार में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पार्टी न सिर्फ जीतेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी. चुनाव बाद हंग की स्थिति में किसके साथ जाएंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम चुनाव विधायक बनने या सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं. पीके ने कहा कि हमको मंत्री बनना होता, तो नीतीश कुमार ने ऑफर दिया था बुलाकर. तभी बन गए होते. हम किसी के साथ नहीं जाएंगे.

उन्होंने कहा कि विधायकों को भी स्वतंत्र कर देंगे, कि जिसे जहां जाना हो वो जाए. एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को एनडीए ले लेगा? इतना दम है एनडीए में? प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव में जन सुराज का मुकाबला एनडीए से है. महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा. उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हमने देश की सीमाएं सुरक्षित कर दीं. गृह मंत्री अमित शाह दूसरे वल्लभभाई पटेल हैं और दूसरी तरफ आप कहते हो कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए किशनगंज में.

Advertisement

प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों बातें एकसाथ नहीं हो सकतीं. उन्होंने जाति की राजनीति के सवाल पर कहा कि लालू यादव भी जाति की राजनीति नहीं करते. अगर वह जाति की राजनीति करते, तो कहते कि यादव समाज के किसी काबिल व्यक्ति को नेता बनाएंगे. पीके ने कहा कि लालू यादव तो अपने बेटे को मंत्री-मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं.

यह भी पढ़ें: SIR, जातिवाद से लेकर कट्टरता तक.... बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू

उन्होंने नए चेहरों को टिकट देने का ऐलान करते हुए कहा कि जन सुराज के 90 फीसदी उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे. हम हर जाति के काबिल व्यक्ति को नेता बनाएंगे. कट्टा को कट्टरता से काउंटर नहीं किया जा सकता. पीके ने यह भी कहा कि कट्टा और कट्टरता से निजात चाहिए, तो गांधी के रास्ते पर चलना होगा.

नीतीश कुमार से मेरा व्यक्तिगत स्नेह- पीके

नीतीश कुमार को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत स्नेह आज भी है. उनकी शारीरिक औऱ मानसिक स्थिति अब वैसी नहीं रही, जिस नीतीश कुमार को हम जानते हैं. पीके ने कहा कि 2010 में 25 सांसदों की पार्टी रही जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 12 सीट आई है. इसे आप नीतीश की जीत बता सकते हैं, लेकिन वह खुद भी जानते हैं कि यह हार है. नीतीश कुमार की ताकत क्या है, मैं जानता हूं.

Advertisement

जब नीतीश मजबूत थे, बीजेपी से आरपार था- पीके

पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की ताकत है कि ये कमजोर दिखते हैं. जब नीतीश मजबूत थे, बीजेपी से आरपार हो रहा था. राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन बिहार में वह आरजेडी का पिछलग्गू दल है. कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वह हमारी पार्टी में नहीं, कांग्रेस में हैं.

यह भी पढ़ें: 'मेरी सहमति के बिना तेजस्वी यादव नहीं बन पाते डिप्टी CM...', प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार प्रभावी वक्ताओं में से हैं, लेकिन वह बिहार में नहीं आ रहे. क्यों नहीं हैं बिहार में, इसलिए नहीं है क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती. एसआईआर को लेकर सवाल पर पीके ने कहा कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है. एसआईआर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष पहले इसी वोटर गलिस्ट से चुनाव हुए. अगर आप कहते हो कि डेढ़ वर्ष में घुसपैठिए आ गए. क्या वो वोटर लिस्ट सही नहीं है.

वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम पर क्या बोले पीके

मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में होने को लेकर सवाल पर पीके ने कहा कि सरकार और व्यवस्था ने कोविड के बाद से मौत की संख्या कम दिखाने के लिए मृतकों के नाम नहीं हटाए. उन्होंने यह भी कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाना भी इसके पीछे एक कारण है. पीके ने कहा कि वोट चोरी का प्रयास हो रहा है. सत्ता में जो लोग रहते हैं, वो ऐसा करते हैं शुद्धिकरण के नाम पर. ये मुझे वोट नहीं देगा, इसका नाम काट दो.

---- समाप्त ----