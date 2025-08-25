scorecardresearch
 

Feedback

'मेरी सहमति के बिना तेजस्वी यादव नहीं बन पाते डिप्टी CM...', प्रशांत किशोर का बड़ा दावा

प्रशांत किशोर ने आजतक के साथ ख़ास बातचीत में कहा, "मेरा मकसद न मंत्री बनना है न एमएलए, बल्कि बिहार में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना है." उन्होंने याद दिलाया कि 2015 की सरकार में कई मंत्रियों का चयन भी उनकी सहमति पर हुआ था.

Advertisement
X
तेजस्वी को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा (Photo: Screengrab)
तेजस्वी को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा (Photo: Screengrab)

मौजूदा वक्त में बिहार पूरी तरह से चुनाव के माहौल में है. सभी सियासी दल अपने-अपने स्तर पर पूरी जान लगाकर डटे हुए हैं. जन सुराज पार्टी से संस्थापक प्रशांत किशोर ने आजतक के साथ एक्स्क्लूसिव बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मौजूदा सिनेरियो पर बात की.

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर मेरी सहमति नहीं होती, तो तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे.

प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर कहा, "उनसे अब भी मेरा व्यक्तिगत स्नेह है लेकिन अब राजनीतिक तौर पर नीतीश बाबू की मानसिक और शारीरिक स्थिति वो नहीं है, जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे और सहयोग किया था."

सम्बंधित ख़बरें

chirag paswan prashant kishor
चिराग पासवान BJP के कितने पास और प्रशांत किशोर से कितने दूर? 
Prashant Kishore
'राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक मालूम नहीं होगा', प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना 
rahul gandhi prashant kishor
लालू वाले 'बिहार के जंगलराज' के लिए राहुल गांधी से माफी क्‍यों मंगवा रहे हैं प्रशांत किशोर? 
The roar of Jan Suraj in Bihar, major revelations about looting!
'लोग लालू-नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहते हैं', बोले प्रशांत किशोर 
The debate on Jungle Raj in Bihar, the scenario after the 2020 exit polls.
BJP दिला रही 'जंगलराज' की याद, बिहार चुनाव पर कितना होगा असर? देखें बहस 

'जिसके नाम का भी विरोध किया...'

प्रशांत किशोर ने कहा, "हमारा उद्देश्य बिहार में सामाजिक-राजनीतिक आमूल-चूल परिवर्तन लाना है. हम एमएलए और मंत्री बनने नहीं आए हैं. अगर ऐसा होता, तो 2015 में हम लोग चुनाव जीते हुए थे, अगर हमारी सहमति नहीं होती तो, तेजस्वी यादव भी उपमुख्यमंत्री नहीं बन पाए होते, जाकर लालू यादव जी से पूछ लीजिएगा."

उन्होंने दावा किया कि जो कैबिनेट 2015 में बना है, जिन नामों पर भी हम लोगों ने विरोध कर दिया, वो मंत्री नहीं बन पाए थे. हमीं लोग उस वक्त फैसला ले रहे थे. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'बिहार में बीजेपी नेतृत्व का चाल, चरित्र, चेहरा RJD से भी बुरा', प्रशांत किशोर का NDA पर हमला

'नीतीश बाबू ने मुझे बुलाया...'

ये कहने पर कि 'तेजस्वी भी इसी तरह बोलते हैं, आपका और उनका बयान मेल खाता है.' प्रशांस किशोर ने कहा, "तेजस्वी यादव साल भर पहले नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री बने थे. हमारे और उनमें फर्क ये है कि 2 मई 2020 को जब मैं बिहार आया तो नीतीश बाबू ने मुझे बुलाया औऱ मैं निकलकर कहा कि आप जो ऑफर दे रहे हैं, मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसके लिए आपका धन्यवाद."

उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे मंत्री बनना होता, सरकार में आना होता तो मैं शामिल हो गया था. तेजस्वी यादव को जिस दिन उपमुख्यमंत्री बना दिया गया, उस दिन नीतीश कुमार में उनको विकास पुरुष दिखने लगा. बिहार में शराब बंदी नहीं दिखने लगी और बिहार में स्कॉटलैंड दिखने लगा. उनका मकसद सिर्फ एमएलए और मंत्री बनना है, हमारा वो मकसद नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement