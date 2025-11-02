'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने CM पद चोरी किया', महागठबंधन पर PM मोदी का बड़ा अटैक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी-कांग्रेस समेत समुचेत महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है. और कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया. साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बाबा साहब और पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का अपमान करने का आरोप लगाया है.
पीएम मोदी ने आरा में जनसभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने महागठबंधन के अंदर की खींचतान को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने CM पद अपने नाम कर लिया, मुख्यमंत्री पद चोरी कर लिया. कांग्रेस और आर जेडी में घमासान मचा हुआ है. फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई.
'आरा में उमड़ा जनसैलाब'
पीएम ने कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र सामाजिक न्याय के साथ बिहार के चहुंमुखी विकास की गारंटी है. आरा में उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि जनता-जनार्दन एक बार फिर राज्य में एनडीए सरकार बनाने का मन बना चुकी है. आपके बच्चों का सपना मेरी जिम्मेदारी है. बिहार के लोग इस बार NDA को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं, ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हर का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक NDA सरकार.
देंगे एक करोड़ रोजगार
नरेंद्र मोदी ने कहा, 'एक तरफ NDA का ईमानदार घोषणा पत्र है दूसरी तरफ इन्होंने अपने घोषणा पत्र को लोगों की आंख में धूल झोकने वाला पात्र बना दिया है. हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा और बिहार का नाम करेगा. आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता के सामने रख दिया गया है.
'किसान सम्मान निधि में होगी 3000 की बढ़ोतरी'
प्रधानमंत्री ने कहा, 'वो दिन दूर नहीं बिहार पूर्वी भारत का टेक, टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा. ये दिल्ली में बैठ के जो गणित-भाग करते हैं, यहां आके जरा तस्वीर देखिए. हमारी सरकार छोटे किसानों को PM किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये देती है, बिहार की नई NDA सरकार अपनी तरफ से 3000 रूपये और बढ़ाने वाली है.'
'भूखा नहीं सोएगा गरीब का बच्चा'
पीएम ने कहा, 'हम जो संकल्प लेते वो हम पूरा करते हैं, किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा. पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था आपको उसना चावल पसंद था, आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है तो सोता नहीं जग जाता है और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया.'
PM ने ये भी कहा कि RJD अगर बिहार में जंगलराज लाई, तुष्टिकरण की राजनीति की. तो कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी है. RJD-कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी हैं. ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं.
ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन-मन से जुटे हैं.
कांग्रेस ने बाबा साहब का किया अपमान:PM
उन्होंने अंत में कहा, 'कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया...क्योंकि उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के शाही परिवार से बड़ी हो रही थी. फिर कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, क्योंकि कांग्रेस के शाही परिवार की राजनीति को उनसे खतरा लगने लगा था. कांग्रेस ने सीताराम केसरी जी को भी बेइज्जत किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर उन्हें कोई और मंजूर नहीं था.'
पीएम ने ये भी कहा, 'RJD के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था. अभी हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को ड्रामा बताया है. हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा.'