scorecardresearch
 

Feedback

'भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, उसकी कुर्सी भी जाएगी...' गिरफ्तार PM-CM को हटाने वाले बिल के समर्थन में PM मोदी क्या-क्या बोले?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्तावित सख्त कानून का भी जिक्र किया. पीएम ने कहा कि इस कानून के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा.

Advertisement
X
गया जी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जेल से सरकार चलाना अब नामुमकिन होगा (Photo: ITG)
गया जी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जेल से सरकार चलाना अब नामुमकिन होगा (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया जी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया.

पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का भी जिक्र किया जिसके तहत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अंजाम तक अगर पहुंचना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए.

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का बच्चा-बच्चा जानता है, मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्यवाही के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Striking against terrorism, a wave of development in Bihar!
'बिहार में लिया संकल्प खाली नहीं जाता', गया जी में बोले PM 
In Gaya, a gift of development: thousands of families have received homes.
बिहार दौरे पर PM मोदी, गयाजी में गिनवाईं उपलब्धियां; देखिए 
Bihar Elections: Nitish in the Cap Controversy, Modis Gifts
बिहार दौरे पर PM मोदी, गयाजी में देखिए कैसे हुआ स्वागत 
Modi in Gayaji Bihar
'PM हो या CM या कोई मंत्री... जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन छोड़नी होगी कुर्सी', गयाजी में बोले PM मोदी 
PM Modi presented a grant of 18,000 crores to Bihar during a roadshow in Magadh.
PM मोदी का CM नीतीश के साथ गयाजी में रोड शो; Video 

नए प्रस्तावित कानून का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा, 'आज कानून है कि अगर किसी छोटे कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है. ड्राइवर हो, प्यून हो या छोटे से छोटा कर्मचारी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है. लेकिन अगर कोई सीएम है, मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है. ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही आदेश जारी किए जा रहे थे. नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी?'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'PM हो या CM या कोई मंत्री.... जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन छोड़नी होगी कुर्सी', गयाजी से मोदी का सियासी संदेश

PM मोदी ने कहा, 'संविधान हर जन प्रतिनिधि से इमानदारी औऱ पारदर्शिता की उम्मीद करता है. हम संविधान की मर्यादा को तार-तार होते नहीं देख सकते हैं. इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है. इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है. जब ये कानून बन जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, या फिर कोई मंत्री. उसको गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. '

विपक्ष पर निशाना

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'क्या जेल से कोई सरकार चला सकता है क्या? इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं. ये बहुत गुस्से हैं. कौन नहीं जानता है कि उनको किस बात का डर है. जिसने पाप किया होता है वो अपने पापों को दूसरों से छिपाता है लेकिन खुद अंदर से जानता है कि क्या खेल खेला है. इन सबका भी यही हिसाब है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: PM मोदी का मिशन मगध, BJP के सबसे कमजोर दुर्ग को विकास की सौगात से करेंगे दुरुस्त, समझें 48 सीटों का समीकरण?

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 'ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है तो कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है. जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं वो आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे. इसलिए सुबह- शाम ये लोग मोदी को भांति-भांति की गाली दे रहे हैं. इतने बौखलाए हैं कि इन जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं. हमारे राजेंद्र बाबू और बाबा साहेब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी. भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि-कोटि लोगों का है जो पूरा होकर रहेगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement