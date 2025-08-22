'PM हो या CM या कोई मंत्री.... जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन छोड़नी होगी कुर्सी', गयाजी से मोदी का सियासी संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं. वह गयाजी पहुंचे जहां उन्होंने 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और बिहार सरकार की भी जमकर तारीफ की. बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा एनडीए के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

-याद करिए यहां लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी. लालटेन राज में यह क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था. शाम के बाद कहीं आना-जाना मुश्किल था. गया जी जैसे शहर लालेटन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे. हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे- पीएम मोदी

-इस धरती पर लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता है. जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था.मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी. आज दुनिया देख रही है. बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है. आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था. पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई. साथियों ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है. अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा. आतंकवादी चाहे पाताल में क्यूं ना छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी- पीएम मोदी

-पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'हमने सिर्फ घर की चार दीवारें नहीं दी बल्कि घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है. इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं भी दी हैं. यानि गरीब परिवारों की भी सुरक्षा, सुविधा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है. आज बिहार के मगध क्षेत्र के 16 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिया है. यानि इस बार इन परिवारों में दीवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी. मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत- बहुत बधाई देता हूं. जो अब भी पीएम आवास योजना से छूट गए हैं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता है. बिहार चंद्रगुप्त् और चाणक्य की धरती है. जब- जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है.

-गया जी की ये धरती अधात्म और शांति की धरती है., ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली धरती है. यहां की सांस्कृतिक विरासत प्राचीन और समृद्ध है. यहां का नाम गयाजी करने के लिए मैं बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं. मुझे खुशी है कि गयाजी की विकास करने के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार तेजी से से काम कर रही है. आज बिहार की 12000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है. इससे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. नई परियोजनाओं के लिए लोगों को बधाई देता हूं. बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां अस्पताल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है- पीएम मोदी

- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "आज प्रधानमंत्री यहां से राज्य भर में बिजली, सड़क और शहरी विकास से जुड़ी 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, दो ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा रहे हैं. इन सभी की लागत 13 हजार करोड़ से अधिक है, इन सब से बिहार को बहुत लाभ होने वाला है."

- 24 नवंबर 2005 को जब NDA की सरकार बिहार में सत्ता में आई तो हमने काम करना शुरू किया लेकिन पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया था... आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है... इसके अलावा हाल ही में कुछ और काम हुए हैं, नए फैसले लिए गए हैं जैसे वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है: नीतीश कुमार

-केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाजी पहुंचने पर स्वागत-सम्मान किया.

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाजी में मंच पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गयाजी पहुंचे. यहां वह 13,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं.

पीएम मोदी गंगा नदी पर बने औंटा–सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे. यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी देगा. इसके शुरू होने के बाद भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से अधिक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और सिमरिया धाम तक पहुंचना भी आसान होगा.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री गयाजी से दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली से कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाल ही में गयाजी पहुंचे थे और उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था.

