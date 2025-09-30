scorecardresearch
 

'जातिवादियों के दिल पर सांप लोट रहा...', पवन सिंह का तंज, शेयर की अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा संग मीटिंग की तस्वीरें

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर X पर साझा की. उन्होंने लिखा कि जातिवादी राजनीति करने वालों को यह तस्वीर चुभेगी, लेकिन विकसित बिहार का सपना देखने वाले साथ आएंगे. पवन सिंह ने कहा कि मोदी और नीतीश के सपनों का बिहार बनाने में वे पूरी ताकत लगाएंगे.

पवन सिंह ने कहा कि सपनों का बिहार बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे. (Photo: X/@PawanSingh909)
भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक पवन सिंह ने मंगलवार को एक ट्वीट कर अपनी हालिया मुलाकात की तस्वीर साझा की है. उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर शेयर किया. पवन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने में वे पूरी ताकत से काम करेंगे. ट्वीट के साथ साझा की गई तस्वीर में पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा. लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं. आज उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा. पावर एहिजा से शुरू होला.' 

हाल के दिनों में पवन सिंह राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं. उनके इस बयान को जातिवादी राजनीति पर हमला और विकसित बिहार की राजनीति की दिशा में एक नया संकेत माना जा रहा है. अब देखना होगा कि उनकी इस सक्रियता से बिहार की सियासत में क्या नए समीकरण बनते हैं.

पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा था
पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरकर मुकाबला किया था. उनकी मौजूदगी का असर यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद कुशवाहा ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई थी. इसी पृष्ठभूमि में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलाई थी.

पवन सिंह की 'घर वापसी' की प्लानिंग तैयार की गई 
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पवन सिंह की 'घर वापसी' की रणनीति तैयार की, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थी. पार्टी नहीं चाहती थी कि कुशवाहा नाराज हों, इसलिए भाजपा की कोशिश रही कि पवन सिंह पहले उनसे अपने मतभेद और शिकायतें दूर कर लें, ताकि उनकी वापसी का विरोध न हो.

---- समाप्त ----
