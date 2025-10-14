scorecardresearch
 

बिहार में बीजेपी की लिस्ट जारी, PM मोदी की मां के AI वीडियो से जुड़ा केस लड़ने वाले वकील का नाम भी शामिल

बीजेपी की पहली सूची में कई बदलाव देखने को मिले हैं. पार्टी ने स्पीकर नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है. इसके बदले में पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है. रत्नेश कुशवाहा ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां से जुड़े AI वीडियो का केस पटना हाई कोर्ट में लड़ा था.

नंदकिशोर यादव की सीट से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है. (Photo:X/@AdiVardhanBJP)
बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 71 उम्मीदवारों के नाम हैं. बीजेपी के इस लिस्ट में विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है. नंदकिशोर यादव पटना साहिब से बीजेपी के विधायक हैं. अबकी बार बीजेपी ने इस सीट से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है. 

रत्नेश कुशवाहा सरकारी वकील हैं, उन्होंने ही पीएम नरेंद्र मोदी की मां के AI वीडियो से जुड़ा केस पटना हाईकोर्ट में लड़ा था. पटना हाई कोर्ट ने इस AI वीडियो पर रोक लगा दी थी. इस वीडियो को कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया था.  

पटना साहिब सीट से नंदकिशोर यादव ने 2010 और 2015 में भी जीत हासिल की थी. इस वक्त वे बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं. 

बीजेपी की लिस्ट की खास बातों पर गौर करें तो हिसुआ सीट बीजेपी ने अपने पास रखी है, यहां से बीजेपी ने अनिल कुमार को उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी ने गया शहर से प्रेम कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया है. वही दानापुर से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है. 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बीजेपी ने MLC और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सिवान से प्रत्याशी बनाया है. 

 बीजेपी की इस लिस्ट में 9 महिलाओं के नाम हैं. इनमें जमुई से श्रेयसी सिंह, बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह शामिल हैं.

बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रमुख उम्मीदवारों में विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, सम्राट चौधरी तारापुर से, रामकृपाल यादव दानापुर से और डॉ प्रेम कुमार गया टाउन से उम्मीदवार हैं.

