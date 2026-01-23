केरल चुनाव: बीजेपी के साथ आई Twenty20, इस मशहूर कंपनी के मालिक की है पार्टी

केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. मशहूर उद्योगपति साबू एम. जैकब के नेतृत्व वाली 'Twenty20' पार्टी गुरुवार को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो गई. 2026 के आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुए इस गठबंधन को केरल के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों (LDF और UDF) को चुनौती देने वाले एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.
इसके बाद आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में साबू एम. जैकब से मुलाकात की. पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मैं Twenty20 का NDA परिवार में गर्मजोशी से स्वागत करता हूं. यह साझेदारी पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन के साझा संकल्प को दर्शाती है.” पीएम मोदी की मौजूदगी में शुक्रवार को Twenty20 को NDA में शामिल करने की औपचारिक घोषणा किए जाने की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी कही.
कौन हैं साबू एम. जैकब और Twenty20?
Twenty20 पार्टी का नेतृत्व Kitex Garments के मैनेजिंग डायरेक्टर साबू एम. जैकब करते हैं. किटेक्स गारमेंट्स देश की जानी-मानी रेडीमेड गारमेंट्स कंपनियों में से एक है, जो बच्चों के कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है. Twenty20 पार्टी का आधार एर्नाकुलम जिले के किझक्कम्बलम इलाके में है और यह पार्टी वर्ष 2015 से स्थानीय चुनावों में सक्रिय है. फिलहाल Twenty20 की मौजूदगी चार पंचायतों में है, जहां उसने विकास और कल्याण आधारित मॉडल लागू करने का दावा किया है.
साबू जैकब ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के कुप्रशासन और भ्रष्टाचार से निराश होकर राजनीति में कदम रखा. उनका आरोप है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस, CPI(M) और अन्य दलों ने Twenty20 को हराने के लिए साझा मोर्चा बनाया था, यहां तक कि कई जगहों पर अपने पार्टी सिंबल तक का इस्तेमाल नहीं किया गया. इसके बावजूद Twenty20 की सीटों और वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई.
बीजेपी के लिए क्यों अहम है यह गठबंधन?
केरल में बीजेपी अब तक सीमित राजनीतिक मौजूदगी वाली पार्टी रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी के त्रिशूर से जीतने के बाद पार्टी को राज्य में पहला लोकसभा सांसद मिला. इसके अलावा तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में हालिया सफलता को भी बीजेपी बड़ी उपलब्धि मानती है. ऐसे में Twenty20 का NDA में आना बीजेपी के लिए वैकल्पिक राजनीतिक ताकत तैयार करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.