scorecardresearch
 

Feedback

'बोलना नहीं चाहता, लेकिन 40 सीट कहां से कोई दे सकता है...', मुकेश सहनी की डिमांड पर कांग्रेस की खरी-खरी

विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में चल रही गहमागहमी के बीच कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे. उन्होंने कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई और कहा कि 2024 में हमारा वोट 4 प्रतिशत बढ़ा है. इस चुनाव में भी हमारा 2-3 प्रतिशत वोट बढ़ेगा.

Advertisement
X
अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अब नीतीश वाली JDU नहीं रह गई है. (Photo: ITG)
अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अब नीतीश वाली JDU नहीं रह गई है. (Photo: ITG)

बिहार कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आज ही किसी भी वक्त घोषणा हो जाएगी. उन्होंने महागठबंधन में वीआईपी नेता मुकेश सहनी की सीटों की डिमांड को गैरवाजिब बताया और कहा कि किसी को भी गठबंधन करने से पहले अपनी स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए. 

पटना में आयोजित आजतक के कार्यक्रम पंचायत आजतक में शिरकत कर रहे कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा कि मुकेश सहनी की जो स्थिति है उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि 40 सीट कहां से दिया जा सकता है. एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही हैं. मांझी जी को भी 6 सीटें मिल रही हैं.

कार्यक्रम में आगे कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आज की जेडीयू ललन सिंह की जेडीयू है, संजय झा की जेडीयू है और अशोक चौधरी की जेडीयू है. नीतीश की जेडीयू तो बची नहीं है. उन्होंने कहा कि इस बार तो नीतीश जी के लिए चुनाव में कैम्पेन करना भी मुश्किल है. 

सम्बंधित ख़बरें

Sanjay Jha JDU
'नीतीश के साथ शिंदे जैसा खेल तो नहीं होगा', जेडीयू नेता ने दिया ये जवाब 
Keshav Mauryas jab at Tejashwi - They write land documents in exchange for a job.
JDU या BJP का CM, NDA में सीट शेयरिंग....देखें क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य 
Sanjay Jha
'नीतीश जी की अंतिम मुहर लगी, तब फाइनल हुई सीट शेयरिंग...', बोले JDU नेता संजय झा 
panchayat aajtak dilip Jaisawal job reality promise
तेजस्वी की जॉब गारंटी के सवाल पर हंसने लगे BJP नेता, फिर समझाया क्यों नहीं है ये संभव 
Sanjay Jhas claim - Nitishs conscience will never awaken again.
सीट शेयरिंग से CM फेस तक... संजय झा ने हर मुद्दे पर की बात 

कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है तो उन्होंने कहा कि मैं CWC का सदस्य नहीं हूं और लगातार कह रहा हूं कि सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव के अलावा कोई आप्शन नहीं है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ रही है. उन्होंने कहा कि आरजेडी बड़ी जनाधार वाली पार्टी है इसे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है. 

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था. 2019 में 9 सीटों पर हम लड़े थे, इस बार भी 9 सीटों पर लड़े. पिछली बार एक सीट किशनगंज पर जीते थे, इस बार 4 सीटों पर हमने जीत हासिल की है. हमारा वोट भी 4 प्रतिशत बढ़ा है. इस चुनाव में भी हमारा 2-3 प्रतिशत वोट बढ़ेगा. उन्होंने दावा किया कि बिहार इस बार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है. 

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं, यही बिहार था जहां दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बिहार आगे रहता था. हर लगभग हर जिले में चीनी की मीलें थी. श्रीबाबू के राज के दौरान बिहार देश के चीनी उत्पादन में 27 प्रतिशत योगदान देता था, ये अबकर घटकर 2 फीसदी रह गया है. नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण के मामले में हम 28 राज्य में 28वें स्थान पर चल गए. 

बिहार में नौकरियों के सवाल पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की ने एक डेढ़ साल तक नीतीश मंत्रिमंडल के नेतृत्व में काम किया और 5 लाख लोगों को नौकरी देने का किया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की साख ऐसी है कि लोग उनके हर परिवार पर एक सरकारी नौकरी के वादे पर विश्वास करेंगे. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो वे जरूर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है. 

Advertisement

वीआईपी नेता मुकेश सहनी को 40 सीटें और डिप्टी सीएम का पद देने पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और मुकेश सहनी की बात आरजेडी से हो रही है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि, 'यहां से बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन जब कोई गठबंधन करता है तो पूरे स्थिति पर नजर दौड़ाना चाहिए और अपनी स्थिति में समझनी चाहिए. मुकेश सहनी की जो स्थिति है उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि 40 सीट कहां से कोई दे सकता है. एनडीए में देखिए उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही हैं. मांझी जी को भी 6 सीटें मिल रही है. चिराग जी को 29 सीटें मिल रही है, मुकेश सहनी को भी थोड़ा नीचे आना चाहिए, अगर वे गठबंधन में आगे चलना चाहते हैं. व्यावहारिक तरीके से सोचने पर ही राजनीति में सामंजस्य स्थापित हो सकती है.'

जब सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया कि क्या कांग्रेस का डिप्टी सीएम बनना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बनना चाहिए, अगर व्यक्ति और पार्टी की ये इच्छा होती है. बिहार को लेकर राहुल गांधी के सोच और सपने पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल बिहार को विकसित राज्यों की कैटेगरी में खड़ा करने की योजना है, बिहार को ठीक करने की मंशा है, बेरोजगारी और पलायन पर राहुल की चिंता है. आज बिहार की स्थिति निराशाजनक है.  

Advertisement

सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर उन्होंने कहा कि अभी बिहार में मुख्यमंत्री बहुत काम करने की स्थिति में नहीं हैं, और उनके फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं. लेकिन हम उनके अच्छे सेहत की कामना करते हैं. 

प्रशांत किशोर की राजनीति पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अभी उनकी राजनीति बाल काल में है. वे अब पहली बार जमीन की राजनीति में उतरे हैं. AIMIM चीफ ओवैसी की बिहार में राजनीतिक संभावना पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या बीजेपी-कांग्रेस में कोई गठबंधन हो सकता है, इसी तरह कांग्रेस का AIMIM से गठबंधन नहीं हो सकता है. 

चिराग पासवान के महागठबंधन से जुड़ने की खबरों, संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement