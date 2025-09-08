'ECI को चाहिए कि डेटा जांच स्थिति स्पष्ट कर दे', वोट चोरी के आरोप पर पूर्व चुनाव आयुक्तों की राय

इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है. कोयंबटूर में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ के मंच पर पहले दिन तीन पूर्व चुनाव आयुक्त पहुंचे. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, अशोक लवासा और ओपी रावत ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप भी खारिज किए और कहा कि देश में चुनाव काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं.

राहुल गांधी के आरोप और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सख्त प्रतिक्रिया, इसे लेकर सवाल पर कहा कि वह विपक्ष के नेता भी हैं. राहुल गांधी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसके पीछे लाखों लोगों की आवाज है. तीनों पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि चुनाव आयोग को जांच कराकर फैक्ट जनता के सामने रखना चाहिए.

पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि चुनाव आयोग के सुपरविजन में वोटर लिस्ट तैयार होती है और लाखों लोग फील्ड में इसे तैयार करने के लिए काम करते हैं. किसी से गलती हो सकती है. अगर कोई ये कहे कि बिहार एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम आपने काटे. क्यों काटे, हलफनामा दीजिए और अगर कोई गलत हुआ तो आपराधिक मुकदमा चलेगा. फिर ये ठीक नहीं है.

चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों ने कहा कि आरोप आयोग के ही डेटा को लेकर लगे हैं. किसी पर निजी हमला बोलने, हलफनामा मांगने की बजाय चुनाव आयोग को चाहिए कि अपने डेटा की जांच कर स्थिति स्पष्ट कर दे.

Advertisement

---- समाप्त ----