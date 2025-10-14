scorecardresearch
 

टिकट के लिए नीतीश के घर के बाहर धरने पर गोपाल मंडल... ट्रेन में 'अंडरवियर कांड' से आए थे चर्चा में

अंडरवियर कांड से चर्चा में आए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर टिकट के लिए धरने पर बैठ गए हैं. गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ धरना दे रहे हैं.

सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं गोपाल मंडल (Photo: Screengrab)
बिहार चुनाव के लिए जारी नामांकन की प्रक्रिया के बीच दोनों ही प्रमुख गठबंधनों से उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की अगुवाई कर रहे जनता दल (यूनाइटेड) ने सीटों के ऐलान से पहले ही सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया. इसे लेकर अब पार्टी में ही सिरफुटौव्वल देखने को मिल रही है.

जेडीयू विधायक गोपाल मंडल टिकट कटने की आशंका के बीच सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. सीएम नीतीश कुमार के आवास पर टिकट कटने से नाराज जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं. सीएम आवास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

अक्सर विवादों में रहने वाले जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं. गोपाल मंडल सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं. वह ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए थे. कुछ महीने पहले भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह हाथ में पिस्टल लेकर धमकाते नजर आ रहे थे.

यह भी पढ़ें: 'नीतीश कुमार अब फिनिश, इधर आना ही पड़ेगा...', NDA में सीट बंटवारे पर बोले पप्पू यादव

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

गोपाल मंडल ही नहीं, टिकट नहीं मिलने से नाराज कई अन्य नेता भी सीएम आवास पहुंचे हैं. कुर्था, नबीनगर और दरभंगा से भी बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता पटना पहुंचे हैं, सीएम आवास के बाहर जुटे हैं. जेडीयू में टिकट वितरण को लेकर जिनके टिकट कटे हैं, वह विधायक या उनके समर्थक ही नहीं, टिकट के दावेदार नेता और सांसद भी नाराज हैं.

टिकट बंटवारे से भागलपुर के सांसद भी नाराज

भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है. जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर उम्मीदवार चयन पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय अपनी उपेक्षा का मुद्दा उठाया है.

यह भी पढ़ें: सोनबरसा सीट पर चिराग का दावा, नीतीश ने उतार दिया अपना उम्मीदवार... NDA में सीटों की रार

भागलपुर के सांसद ने संसद सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की है. अजय कुमार मंडल ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए अनुमति मांगी है. गौरतलब है कि जेडीयू ने सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा समेत कई विधायकों, पूर्व विधायक अनंत सिंह को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दे दिया है.

