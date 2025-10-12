'नीतीश कुमार अब फिनिश, इधर आना ही पड़ेगा...', NDA में सीट बंटवारे पर बोले पप्पू यादव

बिहार चुनाव के काउंटडाउन के साथ हलचल तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने आज सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया. इस सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है.

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है. इस सीट बंटवारे के साथ ही नीतीश कुमार फिनिश हो गए हैं. सीट बंटवारे ने उन्हें फिनिश कर दिया है.

पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी अकेली नहीं अपने सहयोगियों को मिलाकर 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि जेडीयू को 101 पर समेट दिया है. बीजेपी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या ना हो. उन्हें इधर तो आना ही पड़ेगा. उधर तो कुछ होगा नहीं. 29 हनुमान के हो गए. अब नीतीश कुमार क्या करेंगे. संजय बाबू ने जो करना था, कर लिया.

जेडीयू के विलय के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू विलय क्यों करेगा? वे (बीजेपी) जेडीयू को खत्म कर देंगे.

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए सीट शेयरिंग पर कहा कि यह स्पष्ट है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. हम कहते रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू को खत्म कर देगी. अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब उसे बराबरी के स्तर पर ला दिया गया है. चिराग पासवान और बीजेपी ने 130 सीटें ले ली हैं. अब, चुनाव के बाद बीजेपी, जेडीयू को खत्म करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेगी. जीतन बाबू मांझी पंद्रह सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें छह सीटें दी गईं. उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी मांगें कर रहे थे, लेकिन उनकी भी वही हालत हुई. बीजेपी ने छोटे दलों को खत्म करने का फॉर्मूला बनाया है. अब ऐसा लगता है कि बीजेपी, जेडीयू को विलय के लिए मजबूर कर देगी.

वहीं, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सीट बंटवारे पर कहा कि हम सीट शेयरिंग का ऐलान कल करेंगे. कल मीटिंग होगी और सब कुछ फाइनल हो जाएगा. महागठबंधन अभी एकजुट होगा. मौजूदा भ्रष्ट सरकार को जाना ही होगा.

