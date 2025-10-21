11 सीटों पर महागठबंधन की आपसी फाइट... बिहार की 'दोस्ताना जंग' में किसे नफा, किसे नुकसान?

बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाने के कारण कम से कम 11 विधानसभा सीटों पर 'टकराव' के हालात बन गए हैं. गठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर आए हैं. महागठबंधन में यह स्थिति सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान और असहमति को उजागर करती है.



सबसे अधिक 6 सीटें ऐसी हैं, जहां राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने हैं.



1. वैशाली में राजद प्रत्याशी अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने-सामने (RJD VS CONGRESS)

2. सिकंदरा में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और राजद के उदय नारायण चौधरी आमने सामने (RJD VS CONGRESS)

3. कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और राजद प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने-सामने ( RJD VS CONGRESS)

4. सुल्तानगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव और राजद प्रत्याशी चंदन सिन्हा आमने-सामने ( RJD VS CONGRESS)

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

5. नरकटियागंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे और और राजद प्रत्याशी दीपक यादव आमने-सामने (RJD VS CONGRESS)

6. वारसलीगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंटन सिंह और राजद प्रत्याशी अनीता देवी आमने-सामने ( RJD VS CONGRESS)

4 सीटों पर वामदल CPI और कांग्रेस के उम्मीदवार एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं:-

1. बछवारा सीट से CPI प्रत्याशी अवधेश कुमार राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास आमने-सामने (CPI VS CONGRESS)

2.. राजापाकर सीट से CPI प्रत्याशी मोहित पासवान और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा दास आमने-सामने (CPI VS CONGRESS)

Advertisement

3. बिहार शरीफ सीट से CPI प्रत्याशी शिव कुमार यादव और कांग्रेस के उमेर खान आमने-सामने (CPI VS CONGRESS)

4. करगहर सीट से CPI प्रत्याशी महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा आमने-सामने (CPI VS CONGRESS)

VIP और RJD के बीच भी जंग (1 सीट)

इसके अलावा, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और राजद के बीच भी एक सीट पर सीधा मुकाबला है. दरअसल, चैनपुर से VIP प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद और राजद प्रत्याशी बृजकिशोर बिना आमने सामने आ गए हैं.

महागठबंधन ने उतारे इतने उम्मीदवार

सूबे में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. आरजेडी पिछले दो विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी.

कांग्रेस इस बार कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. यह आंकड़ा साल 2020 के मुकाबले पांच कम हैं. पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही मिली थीं और उसकी खराब सक्सेस रेट को महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था.

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने पहले 40-50 सीटों और सरकार बनने पर डिप्टी CM पद की मांग की थी. हालांकि, आखिरकार पार्टी ने 16 सीटों पर समझौता किया. फिलहाल इसके पास विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है.

Advertisement

महागठबंधन के घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन ने इस बार 20 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं. भाकपा ने 9 और माकपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है.

6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण के चुनाव के लिए कुल एक हजार 314 उम्मीदवार मैदान में हैं. 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है. इस चरण में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए और 61 ने नाम वापस ले लिए.

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. बिहार में पहले चरण में 121 जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा.

पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर थी, जबकि चुनावों के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी.

इसी प्रकार, दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं. इनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिला और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. ये सभी आंकड़े 30 सितंबर 2025 तक के हैं.

Advertisement

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए दो और अनुसूचित जातियों के लिए 38 आरक्षित हैं.

---- समाप्त ----