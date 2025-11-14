बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर किसकी फतह? कितनी ऊंची जा पाएगी ओवैसी की पतंग

बिहार विधानसभा चुनाव में अब बारी नतीजों की है. ऐसे में सभी की निगाह मुस्लिम-बहुल विधानसभा सीटों पर लगी हैं. सूबे में करीब 18 फीसदी मुस्लिम आबादी है, जिसके लिहाज से कम से कम 44 विधायक होने चाहिए. 1951 से लेकर अभी तक इतनी संख्या में कभी भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आ सके हैं. ऐसे में इस बार देखना है कि कितने मुस्लिम विधायक जीतते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है. तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन से 30 मुस्लिम उम्मीदवार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए से पांच मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं. ऐसे में बिहार की अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज और अमौर विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच टक्कर है।

महागठबंधन में आरजेडी से 18 मुस्लिम, कांग्रेस से 10 और सीपीआई माले से दो मुस्लिम मैदान में हैं। वहीं, एनडीए की तरफ से भले ही बीजेपी ने किसी मुस्लिम पर दांव न खेला हो, लेकिन जेडीयू ने चार और एलजेपी ने एक मुस्लिम को उम्मीदवार बना रखा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) से 23 मुस्लिम प्रत्याशी किस्मत आज़मा रहे हैं तो जन सुराज पार्टी से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं।

बिहार में मुस्लिम सीट के नतीजे

जोकीहाट: आरजेडी से शहनवाज, जेडीयू से मंजर आलम, एआईएमआईएम से मोहम्मद मुर्शीद आलम और जन सुराज से सरफराज आलम है.

बहादुरगंज: कांग्रेस से मोहम्मद मसावर आलम, एलजेपी (आर) से मोहम्मद कलीमुद्दीन, एआईएमआईएम से मोहम्मद तौसीफ आलम

अमौर: जेडीयू से सबा जफर, कांग्रेस से अब्दुल जलील मस्तान, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान और जन सुराज से आफ़रोज़.

रघुनाथपुर: आरजेडी से ओसामा शहाब और जेडीयू से विकास कुमार उर्फ जीशू सिंह.

कांटी सीट: आरजेडी से मोहम्मद इसराइल मंसूरी, जेडीयू के अजीत कुमार, जन सुराज से सुदर्शन मिश्रा. Advertisement

किशनगंज: कांग्रेस के कमरुल होदा, एआईएमआईएम के शम्स आग़ाज़ और बीजेपी की स्वीटी सिंह.

ठाकुरगंज: आरजेडी के शउद आलम, एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन और जेडीयू के गोपाल अग्रवाल.

बिहार में मुस्लिम विधायक

बिहार में साल 1985 के चुनाव में सबसे अधिक 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, लेकिन उस समय संयुक्त बिहार की 324 सीटों पर चुनाव हुआ था जबकि 2005 में सबसे कम 16 मुस्लिम विधायक ही बने थे। 2020 के चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से कुल 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जिसमें आरजेडी से 8, कांग्रेस से 4, एआईएमआईएम (AIMIM) से 5, सीपीआई माले से एक और एक विधायक बसपा से जीते थे.

साल 1951-52 के पहले विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक बने थे। इसके बाद 1957 के चुनाव में 25 और 1962 के चुनाव में 21 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1967 के चुनाव में 18 मुस्लिम जीते थे और साल 1969 के चुनाव में 19 मुस्लिम ने जीत हासिल की.

वहीं, 1972 और 1977 के चुनाव में 25-25 मुस्लिम विधायक जीते थे। 1980 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ और 28 मुस्लिम जीतकर विधानसभा पहुंचे जबकि 1985 के चुनाव में 34 मुस्लिम जीतने में सफल रहे। हालांकि, 1990 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या में गिरावट आई और महज़ 20 विधायक ही जीत हासिल कर सके। इसके बाद 1995 के चुनाव में भी 19 मुस्लिम ने जीत दर्ज की.

साल 2000 में एक बार फिर मुस्लिम विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और 29 मुस्लिम जीतकर विधानसभा पहुंचे। बिहार में साल 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मुस्लिम विधायकों की संख्या में कमी आई और महज़ 16 मुस्लिम ही जीत हासिल कर सके। इसके बाद 2010 के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की और 2015 में जब नीतीश-लालू एक साथ आए तो मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 पहुंच गई और 2020 में महज़ 19 मुस्लिम ही विधायक बन सके थे.

