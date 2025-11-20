बिहार नतीजों का ट्रेंड साफ, NDA के पास आईं भारी बढ़त वाली सीटें, मामूली अंतर वाली सीटों पर मुकाबला

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में दिलचस्प पैटर्न सामने आया है. जहां सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली पांचों सीटें एनडीए के खाते में गईं, वहीं सबसे कम मार्जिन वाली सीटों पर अलग-अलग दलों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य के अलग-अलग इलाकों में वोटरों का मिजाज कितना विविध रहा.
चुनावी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जिन पांच विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली, वे सभी NDA के दलों ने जीती हैं. वहीं जिन सीटों पर जीत का अंतर सबसे कम रहा, वहां अलग-अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की.
सबसे ज्यादा जीत के अंतर वाली सीटें
रूपौली सीट: JDU ने RJD को हराया. जीत का अंतर 73,572 वोट.
दीघा सीट: BJP ने जीत दर्ज की. CPI(ML)(L) उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा. जीत का अंतर 59,079 वोट.
सुगौली सीट: LJP (राम विलास) उम्मीदवार ने जीत हासिल की. जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर. जीत का अंतर 58,191 वोट.
गोपालपुर सीट: JDU ने VSIP उम्मीदवार को 58,135 वोटों से हराया.
औराई सीट: BJP उम्मीदवार ने VSIP को 57,206 वोटों से हराया.
सबसे कम जीत के अंतर वाली सीटें
इन पांच सीटों पर BJP, BSP, JDU और RJD के उम्मीदवारों ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की.
संदेश सीट: JDU ने RJD को सिर्फ 27 वोटों से हराया.
रामगढ़ सीट: BSP ने BJP को 30 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया.
कुल मिलाकर, बिहार में NDA ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी और एक बार फिर सत्ता बरकरार रखी. इससे कांग्रेस और उसकी सहयोगी RJD को बड़ा झटका लगा है.