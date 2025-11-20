scorecardresearch
 

Feedback

बिहार नतीजों का ट्रेंड साफ, NDA के पास आईं भारी बढ़त वाली सीटें, मामूली अंतर वाली सीटों पर मुकाबला

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया है. जहां सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीती गई पांचों सीटें NDA के खाते में गईं, वहीं बेहद कम मार्जिन वाली सीटों पर अलग-अलग दलों की जीत दर्ज हुई. चुनावी आंकड़े बताते हैं कि भारी अंतर वाली सीटों पर NDA का दबदबा स्पष्ट दिखा जबकि कम अंतर वाली सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा.

Advertisement
X
बिहार: सबसे बड़े जीत के मार्जिन वाली 5 सीटें NDA के खाते में (Photo: AP)
बिहार: सबसे बड़े जीत के मार्जिन वाली 5 सीटें NDA के खाते में (Photo: AP)

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में दिलचस्प पैटर्न सामने आया है. जहां सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली पांचों सीटें एनडीए के खाते में गईं, वहीं सबसे कम मार्जिन वाली सीटों पर अलग-अलग दलों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य के अलग-अलग इलाकों में वोटरों का मिजाज कितना विविध रहा.

चुनावी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जिन पांच विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली, वे सभी NDA के दलों ने जीती हैं. वहीं जिन सीटों पर जीत का अंतर सबसे कम रहा, वहां अलग-अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की.

सबसे ज्यादा जीत के अंतर वाली सीटें

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar
Nitish Cabinet में कितने मंत्री शामिल? 
Bengal Election
गंगा की धार में जीत लिया बिहार, मगर हुगली की गुगली से कैसे पार पाएगी बीजेपी 
bjp new obc politics keshav samrat and nayab
केशव-नायब और अब सम्राट... OBC में बीजेपी की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है कोइरी समाज 
bihar nitish kumar and pm modi chemistry
दसवीं बार सीएम बने नीतीश कुमार के 10 काम, जो उन्हें ऑलटाइम बेस्ट बनाते हैं 
prashant kishor
आज PK मौन व्रत पर हैं... चंपारण के गांधी आश्रम में आत्मचिंतन करने बैठे 

रूपौली सीट: JDU ने RJD को हराया. जीत का अंतर 73,572 वोट.
दीघा सीट: BJP ने जीत दर्ज की. CPI(ML)(L) उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा. जीत का अंतर 59,079 वोट.
सुगौली सीट: LJP (राम विलास) उम्मीदवार ने जीत हासिल की. जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर. जीत का अंतर 58,191 वोट.
गोपालपुर सीट: JDU ने VSIP उम्मीदवार को 58,135 वोटों से हराया.
औराई सीट: BJP उम्मीदवार ने VSIP को 57,206 वोटों से हराया.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सबसे कम जीत के अंतर वाली सीटें

इन पांच सीटों पर BJP, BSP, JDU और RJD के उम्मीदवारों ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की.
संदेश सीट: JDU ने RJD को सिर्फ 27 वोटों से हराया.
रामगढ़ सीट: BSP ने BJP को 30 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया.

Advertisement

कुल मिलाकर, बिहार में NDA ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी और एक बार फिर सत्ता बरकरार रखी. इससे कांग्रेस और उसकी सहयोगी RJD को बड़ा झटका लगा है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement