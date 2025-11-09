'वोट चोरी पर PM और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं', चुनावी रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने वाला है. रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए.

राहुल ने कहा, 'मोदी और शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे. हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था. दो करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन न मोदी बोले, न चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले. सच सबके सामने है.'

उन्होंने कहा कि BJP और RSS देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि INDIA गठबंधन देश को जोड़ने के लिए लड़ रहा है.

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी. उन्होंने कहा, 'मोदी और शाह के पास नफरत है, लेकिन मेरे खून में प्यार बहता है. वे डर गए हैं जनता की आवाज़ से.'

#WATCH | Purnea, Bihar | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "... I'm not giving up. I'm saying it clearly that Narendra Modi, Amit Shah, and Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar are stealing votes. Their full efforts are underway... I'm telling the youth of Bihar, I'm telling… pic.twitter.com/maRqeCWOpe — ANI (@ANI) November 9, 2025

उन्होंने कहा, 'अगर जनता एकजुट होकर वोट चोरी को रोक लेती है, तो NDA की सरकार नहीं बनेगी. हर नौजवान, मजदूर और किसान को चुनाव के दिन जागरूक रहना होगा.'

राहुल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि “20 साल में उन्होंने बिहार में न रोजगार दिया, न इंडस्ट्री लगाए. मेहनती बिहारी आज भी बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं. इतने संसाधनों वाला राज्य होते हुए भी यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं खोली गई.”

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि NDA नहीं लौटेगा, और नीतीश कुमार अब फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे.

