'इन बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला...', राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने दी नसीहत

Tej Pratap Yadav on Rahul Gandhi: बिहार में अगले दो दिनों में दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है. 11 नवंबर को मतदान होने वाला है. मतदान से पहले जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर नसीहत दी है.

तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा बेअसर है. इस चुनावी माहौल में इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है.

तेज प्रताप का यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस लगातार चुनावों में ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है.

दूसरे चरण में मतदान

11 नवंबर को बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इन जिलों में कई जानकार और बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री भी शामिल हैं. मतदान से पहले प्रचार अभियान रविवार शाम तक चलेगा और उसके बाद किसी भी तरह की रैली या सभा पर रोक लग जाएगी.

इस चरण में 3.7 करोड़ मतदाता वोटिंग करेंगे. चुनाव आयोग ने सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे.

#WATCH | Patna, Bihar | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's claims of vote-chori, Janshakti Janata Dal chief and candidate from Mahua assembly constituency, Tej Pratap Yadav, says, "None of this is going to be of any use." pic.twitter.com/Cw0dV8Q1Ss — ANI (@ANI) November 9, 2025

चुनावी माहौल और विपक्ष की रणनीति

कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल करती रही हैं, पर तेज प्रताप यादव इसके असर को कम आंकते हैं. उनका मानना है कि जनता अपनी समझ और विवेक से वोट करेगी.

राहुल का आरोप- “बिहार के युवाओं का भविष्य चुराने में जुटी मोदी-नीतीश सरकार”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “मैं हार नहीं मानूंगा. मैं साफ़ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चुरा रहे हैं. उनकी पूरी कोशिश जारी है...”

