scorecardresearch
 

Feedback

'इन बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला...', राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने दी नसीहत

राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने नसीहत दे डाली है. तेज प्रताप कहना है कि ये बातें चुनावी माहौल में बेअसर हैं. इन सबका कोई फायदा नहीं होने वाला है. उनका कहना है कि जनता अपने विवेक से वोट डालेगी.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान से चुनाव में कुछ नहीं बदलेगा (Photo: PTI)
तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान से चुनाव में कुछ नहीं बदलेगा (Photo: PTI)

Tej Pratap Yadav on Rahul Gandhi: बिहार में अगले दो दिनों में दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है. 11 नवंबर को मतदान होने वाला है. मतदान से पहले जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर नसीहत दी है. 

तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा बेअसर है. इस चुनावी माहौल में इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है. 

तेज प्रताप का यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस लगातार चुनावों में ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Once the chemical of the grand alliance kicks in, people become opponents of Ram: Manoj Tiwari.
'महागठबंधन का केमिकल राम विरोधी...', बोले मनोज तिवारी, निरहुआ ने बताई BJP की रणनीति 
Owaisi said, Linking it to the Bihar elections is political immaturity.
बिहार में RJD-JDU पर ओवैसी का हल्लाबोल, गिनाई सीमांचल की बदहाली 
NDA will break the record of the 2010 victory this time: Chirag Paswan
'NDA तोड़ेगी 2010 का रिकॉर्ड, होगी अब तक की सबसे बड़ी जीत', बोले चिराग पासवान 
They followed my car and intruded into the gathering: Ravi Kishan
'मुझे जान से मारने की धमकी मिली', बोले रवि किशन, NDA की जीत का किया दावा 
Giriraj Singhs jab - Rahul Gandhi will face an electric shock on November 14
बिहार चुनाव: VVPAT पर संग्राम, तेजस्वी का बर्थडे केक और आरक्षण पर आर-पार 

दूसरे चरण में मतदान

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

11 नवंबर को बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इन जिलों में कई जानकार और बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री भी शामिल हैं. मतदान से पहले प्रचार अभियान रविवार शाम तक चलेगा और उसके बाद किसी भी तरह की रैली या सभा पर रोक लग जाएगी.

चुनावी तैयारी और लक्ष्य

इस चरण में 3.7 करोड़ मतदाता वोटिंग करेंगे. चुनाव आयोग ने सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अब तो हर कोई दुश्मन जैसा...' Y प्लस सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार बोले तेज प्रताप

चुनावी माहौल और विपक्ष की रणनीति

कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल करती रही हैं, पर तेज प्रताप यादव इसके असर को कम आंकते हैं. उनका मानना है कि जनता अपनी समझ और विवेक से वोट करेगी.

राहुल का आरोप- “बिहार के युवाओं का भविष्य चुराने में जुटी मोदी-नीतीश सरकार”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “मैं हार नहीं मानूंगा. मैं साफ़ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चुरा रहे हैं. उनकी पूरी कोशिश जारी है...”

इनपुट: शुभम लाल

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement