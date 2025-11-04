पहले चरण के लिए प्रचार थमा, सम्राट चौधरी-ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज... पढ़ें बिहार स्पेशल बुलेटिन

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम गया. 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कुल 1,314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. इस चरण में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री नितिन नवीन, मंगल पांडेय, मैथिली ठाकुर जैसे कई दिग्गज मैदान में हैं.

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं के खाते में सालाना 30 हजार रुपये की राशि डाल दी जाएगी.

विवादों में घिरा सम्राट चौधरी और ललन सिंह का रोड शो

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और JDU नेता ललन सिंह का रोड शो विवादों में घिर गया है. रोड शो खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी और ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि JDU प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार के लिए किए गए रोड शो में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया. साथ ही रोड शो के दौरान भीड़ नियंत्रण, अनुमति और सुरक्षा से जुड़ी कई शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगा है.

राहुल गांधी के बयान से सियासी घमासान

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुटुंबा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि देश की करीब 10 प्रतिशत आबादी, यानी ऊंची जातियों के हाथों में सेना, कॉरपोरेट सेक्टर, नौकरशाही और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का नियंत्रण है, जबकि बाकी 90 प्रतिशत पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक इन संस्थानों में दिखाई नहीं देते. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जातिगत जनगणना जरूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि देश की 90 प्रतिशत आबादी व्यवस्था से बाहर क्यों है.

ललन सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस

JDU नेता और केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. ललन सिंह ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि कुछ लोगों को मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए. इस बयान के खिलाफ RJD ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी. विपक्ष ने इस बयान को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मोकामा के बाद बाढ़ सीट पर तनाव

पटना के मोकामा के बाद अब बाढ़ विधानसभा सीट पर भी चुनावी तनाव बढ़ गया है. बाढ़ सीट से आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर जेडीयू समर्थक के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है. धानुक समुदाय के वरुण कुमार ने ये आरोप लगाया है. इस मामले में वरुण ने पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज नहीं किया है और थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है.

चिराग पासवान की सभा में हंगामा

मुजफ्फरपुर के पारू में चिराग पासवान की सभा के दौरान हंगामा हो गया. लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी. चिराग के आने के बाद भीड़ घेराबंदी को तोड़कर उनके मंच तक जा पहुंची. कहा जा रहा है कि पारू में चिराग पासवान की जनसभा सुबह 11 बजे से थी, लेकिन चिराग शाम को 4 बजे पहुंचे. 5 घंटे देरी से पहुंचने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई. इस दौरान चिराग सिर्फ 5 मिनट ही सभा कर पाए.

भाई तेज प्रताप के खिलाफ मैदान में तेजस्वी यादव ने किया प्रचार

तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था. आज तेज प्रताप ने भी राघोपुर में उनके खिलाफ़ प्रचार किया. उन्होंने अपने ही भाई के खिलाफ प्रचार करते हुए कहा कि तेजस्वी को महुआ नहीं जाना चाहिए था. तेज प्रताप ने खुद को कृष्ण से जोड़ते हुए कहा कि कृष्ण ने राघोपुर में अवतार लिया है, और जो कृष्ण की बात नहीं मानेगा, वह गड्ढे में गिरेगा.

मुकेश सहनी ने इस सीट पर आरजेडी को दिया समर्थन

VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरभंगा की गौरा बौराम सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार और अपने छोटे भाई संतोष सहनी की उम्मीदवारी वापस लेते हुए RJD प्रत्याशी अफज़ल अली ख़ान को समर्थन देने का ऐलान किया है. कल सोमवार को RJD ने पार्टी सिंबल वापस न करने के आरोप में अफजल अली खान को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने ये फैसला महागठबंधन की एकजुटता को मजबूत करने के लिए लिया है.

चुनावी मैदान में उतरे असम के सीएम

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज चुनावी मैदान में उतरकर सीवान में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे. सीवान की रैली में उन्होंने रघुनाथपुर से RJD के प्रत्याशी और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हमारा देश भगवान राम, भगवान कृष्ण और मां जानकी का है, ये ओसामा बिन लादेन का देश नहीं हो सकता.

