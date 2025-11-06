राघोपुर से मोकामा तक, इन पांच सीटों पर हाई-प्रोफाइल मुकाबले... बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग शुरू

Bihar election first phase high-profile seat: बिहार में आज विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है. कुल 121 सीटों पर मतदान हो रहा. इस चरण में 18 जिलों की अहम विधानसभा सीटें शामिल हैं. पहले चरण में ऐसी सीटों पर मतदान हो रहा है जहां प्रदेश के बड़े नेता और राजनीतिक दल अपनी ताक़त को आजमा रहे हैं. कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव का माहौल गर्म है.

पहली चर्चा में रहने वाली सीट है - राघोपुर, जहां से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मैदान में हैं. बीजेपी के सतीश कुमार यादव उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इस सीट पर पुराना वोट बैंक और जातीय समीकरण अहम भूमिका निभा रहे हैं.

मोकामा की सीट, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा में है. दुलारचंद यादव की हत्या ने इस सीट को सबसे चर्चित सीट बना दिया है. इस सीट पर पूर्व विधायक अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी आमने-सामने हैं.

इसके बाद तारापुर सीट है. ये वही सीट है जहां से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आरजेडी के अरुण कुमार आमने-सामने हैं. यह सीट हमेशा से सियासी रूप से अहम मानी जाती है.

महुआ की सीट भी सुर्खियों में है. इस सीट पर तेज प्रताप यादव, आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन और लोजपा के संजय सिंह के बीच मुकाबला है. तेज प्रताप यहां अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में हैं.

अलीनगर सीट पर बीजेपी ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. उनका सामना आरजेडी के विनोद मिश्रा से है. यह सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां युवा और नए चेहरे राजनीति में कदम रख रहे हैं.

कुल 3.75 करोड़ वोटर पहले चरण में वोट डाल रहे हैं. इनमें पुरुष, महिलाएं और थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं. मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो सके.

