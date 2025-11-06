बिहार चुनाव: फर्स्ट फेस के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने जारी किया वीडियो, मतदाताओं से की खास अपील

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से कुछ देर पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित में मतदान करने की खास अपील की है. उन्होंने विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले युवाओं, माताओं, बहनों, व्यापारियों, किसानों, प्रवासियों और बीमार मरीजों से अपने मत का प्रयोग करने को कहा. तेजस्वी ने कहा कि बिहार का उज्जवल भविष्य तभी संभव है जब सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर साझा किए एक वीडियो संदेश में कहा, 'सभी बिहार के भाग्य विधाताओं को मेरा प्रणाम. आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है. लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित में आपका मतदान करना बहुत आवश्यक है.'

उन्होंने विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले GEN-Z, माताओं-बहनों, व्यापारियों, किसानों, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों, आम नागरिकों, कोचिंग कर रहे छात्रों, बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों से मतदान करने की अपील की.

'खुशहाल होगा बिहार'

तेजस्वी ने जोर देकर कहा, 'बिहार का हाल खुशहाल तभी होगा, जब आप सब अपने मत का प्रयोग करेंगे. आपके मत का प्रयोग बिहार की उन्नति का सुयोग बनाएगा. इसलिए याद रखें, बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें.'

उन्होंने मतदाताओं को याद दिलाया, 'सबसे पहले मतदान याद से, बाकी सब काम-काज बाद में!' ये संदेश स्पष्ट रूप से मतदान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देता है.

सभी बिहार के भाग्य विधाताओं को मेरा प्रणाम।



आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है। बिहार की आगे की नियति कैसी होगी ये आपके द्वारा दबाया गया एक बटन तय करेगा। लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित हेतु आपका मतदान करना बहुत आवश्यक है। मैं सभी मतदाताओं से, विशेष रूप से पहली बार अपने मत का… pic.twitter.com/szaAZykLUy — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 5, 2025

आज 94 सीटों पर होगी वोटिंग

तेजस्वी यादव का ये आह्वान ऐसे वक्त में आया है, जब बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान के लिए 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं. चुनावी रणनीतिकारों के अनुसार, इस चरण में मतदान का प्रतिशत और मतदाताओं की भागीदारी राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगी.

बिहार में दो चारण में मतदान

आपको बता दें कि राज्य की 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. पहले चरण में 94 सीटों पर तो शेष 149 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी.

