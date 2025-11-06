scorecardresearch
 

ई बिहार बा... वैशाली में भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा शख्स- VIDEO

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है. वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में केदार प्रसाद यादव नामक मतदाता भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.

बिहार चुनाव में मतदाता के अनोखे अंदाज ने सबका ध्यान खींचा (Photo: ITG)
बिहार चुनाव में मतदाता के अनोखे अंदाज ने सबका ध्यान खींचा (Photo: ITG)

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण की मतदान सुबह 7 बजे से जारी है. 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में मतदान के दौरान एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि क्षेत्र में चर्चा छा गई. यहां के निवासी केदार प्रसाद यादव भैंस पर चढ़कर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा.

वैशाली का यह नज़ारा बताता है कि जनता कितना उत्साह और लगन के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है. 

मतदान के ये रंगीन और प्रेरक दृश्य यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र हम सबका है और वोटिंग में भाग लेना हमारी ताकत है. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स वोट डालने के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए वो हाथ में लिए हुए है और धीरे-धीरे भैंस पर बैठकर आगे चल रहा है. इसके साथ ही महिलाएं भी चल रही हैं और गीत गा रही हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह के मोकामा में कैसी चल रही है वोटिंग... इन तस्वीरों में देखिए

वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, राजापाकर, पातेपुर, मेहनार, महुआ और राघोपुर. इन सीटों पर जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, वो राघोपुर है. राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी तेजस्वी यादव मैदान में हैं. 

भगवानपुर वैशाली जिले के भीतर एक बड़ा इलाका और पंचायत है. यहां के वोटर जातीय और पारिवारिक समीकरणों के असर में रहते हैं. 

