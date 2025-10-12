scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

बिहार चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. बीजेपी और JDU को बराबर 101-101 सीटें मिली हैं, जबकि LJP को 29, RLM को 6 और HAM को 6 सीटें मिली हैं. चिराग पासवान ने कहा कि सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हुआ.

Advertisement
X
बिहार में चिराग को 29, मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं (File Photo: PTI)
बिहार में चिराग को 29, मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं (File Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की LJP (R) 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की RLM- 06 सीटों पर और जीतनराम मांझी की पार्टी HAM 06 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया.

एनडीए में सीट बंटवारे से ये बात साफ हो गई है कि इस बार छोटे भाई- बड़े भाई का रोल खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों की पार्टियों को बराबर 101-101 सीटें दी गई हैं. हालांकि इस बात का संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही दे दिया था. उन्होंने पटना में हुई एक मीटिंग के बाद कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई-छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा. 

एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम एनडीए (NDA) परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है. 

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

Dangal: बिहार में सीट शेयरिंग पर ऐलान का इंतजार, चुनाव में कौन मारेगा बाजी? 
6 seats for Manjhi! Compromise on the demand for 20, is the deal with NDA confirmed?
'अंतिम सांस तक PM मोदी के साथ...', सीट शेयरिंग पर डील के बाद बोले मांझी  
तेजस्वी के गढ़ में सियासी हलचल बढ़ गई है. (File Photo: ITG)
तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने गए थे प्रशांत किशोर, दर्ज हो गई FIR 
The blackboard shows the way to everyone: Tej Pratap Yadav
'ब्लैकबोर्ड सबको राह दिखाता है', तेज प्रताप यादव का जन सुराज पर हमला 
The second list of Jan Suraj will be released tomorrow: Prashant Kishor.
जन सुराज की दूसरी सूची कल जारी होगी: प्रशांत किशोर 
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement