बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की LJP (R) 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की RLM- 06 सीटों पर और जीतनराम मांझी की पार्टी HAM 06 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया.



एनडीए में सीट बंटवारे से ये बात साफ हो गई है कि इस बार छोटे भाई- बड़े भाई का रोल खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों की पार्टियों को बराबर 101-101 सीटें दी गई हैं. हालांकि इस बात का संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही दे दिया था. उन्होंने पटना में हुई एक मीटिंग के बाद कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई-छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा.

एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम एनडीए (NDA) परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है.

हम एनडीए (NDA) परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है।



🔹 BJP : 101

🔹 JDU : 101

🔹 LJP (R) : 29

🔹 RLM : 06

🔹 HAM : 06



बिहार है तैयार —

फिर से NDA सरकार,

इस बार पूरे दम के साथ #BiharFirstBihariFirst के साथ!#NDA… — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 12, 2025

