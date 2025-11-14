कोई 27, कोई 95 वोट से हारा... बिहार की वो सीटें जहां मामूली अंतर से तय हुआ रिजल्ट

बिहार चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है. एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जबकि महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. कुछ उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड नंबर से जीत दर्ज की है जब कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जो सबसे कम मार्जिन से जीते हैं.

बिहार चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवारों में पहला नाम जेडीयू के प्रत्याशी रामचरण साह का है. वह संदेश सीट पर सिर्फ 27 वोटों से जीते हैं. उन्हें 80,598 वोट मिले हैं. उन्होंने आरजेडी के दीपू सिंह को हराया है. दीपू सिंह को 80,571 वोट मिले हैं. यहां जनसुराज पार्टी वोट कटवा साबित हुई. जेएसपी के राजीव रंजन राज को 6040 वोट मिले.

इसी तरह अगिआंव सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवान मात्र 95 वोट के मार्जिन से जीते हैं. उन्हें 69412 वोट मिले. उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन को हराया.

बलरामपुर सीट से एलजेपी (रामविलास) प्रत्याशी संगीता देवी 389 वोट के मार्जिन से जीती हैं. उन्होंने AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद आदिल हुसैन को हराया. संगीता देवी को 80459 वोट मिले.

इसी तरह बख्तियारपुर सीट से लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी अरुण कुमार 981 वोट से जीते. उन्हें 88520 वोट मिले. उन्होंने RJD के प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार को हराया. उन्हें 87539 वोट मिले. बोधगया सीट से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत 881 वोट से जीते. उन्हें 100236 वोट मिले. उन्होंने एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी श्यामदेव पासवान को 99355 वोट से हराया.

इसी तरह, चनपटिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन 602 वोट से जीते. उन्हें 87538 वोट मिले. उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी उमाकांत सिंह को हराया. उन्हें 86936 वोट मिले. ढाका सीट से आरजेडी प्रत्याशी फैसल रहमान 178 वोट से जीते. उन्हें 112727 वोट से जीते. उन्होंने बीजेपी पवन कुमार जैसवाल को हराया. उन्हें 112549 वोट मिले.

बिहार की फारबिसगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास 221 वोट से जीते. उन्हें 120114 वोट मिले. उन्होंने बीजेपी के विद्या सागर केशरी को हराया. केशरी को 119893 वोट मिले. इसके अलावा जेहानाबाद सीट, नबीनगर सीट और रामगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है.

