ICAI CA Inter, Final Result 2022: जानिए कब जारी हो सकता है सीए इंटर, फाइनल रिजल्ट, देखें जरूरी अपडेट

ICAI CA Inter, Final Result 2022: सीए फाइनल और इंटर नवंबर 2022 का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने घोषणा की है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) फाइनल और इंटरमीडिएट नवंबर 2022 परीक्षाओं के नतीजे 10 जनवरी, 2023 को घोषित किए जा सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) फाइनल और इंटरमीडिएट नवंबर 2022 रिजल्ट जारी करने की संभावित तारीख की घोषणा संस्थान ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर की है. आईसीएआई ने ट्वीट किया, 'नवंबर 2022 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट मंगलवार, 10 जनवरी 2023 को घोषित होने की संभावना है और इसे उम्मीदवारों द्वारा वेबसाइट icai.nic.in पर चेक किया जा सकता है.' ट्वीट के साथ जरूरी नोटिस भी शेयर किया गया है.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT - The results of Chartered Accountants Final & Intermediate Exam held in November 2022 are likely to be declared on Tuesday, 10th January 2023 & the same can be accessed by candidates on the website https://t.co/TAu5OcT57n

Detailshttps://t.co/UVqeGPQtZm pic.twitter.com/ZDJvEjR3hc