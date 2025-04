Bihar Civil Court Clerk Result 2025: यहां चेक करें सिविल कोर्ट क्लर्क का रिजल्ट, अगले राउंड में पहुंचे 42000 से ज्यादा उम्मीदवार

Bihar Civil Court Clerk Result 2025 OUT: बिहार सिविल कोर्ट ने क्लर्क भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार दिसंबर 2024 में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में बैठे थे, वे अब बिहार सिविल कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा में कुल 42,397 उम्मीदवार अगले राउंड के लिए सफल घोषित हुए हैं.

बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क भर्ती के माध्यम से कुल 3325 रिक्तियों को भरा जाएगा. 10 अप्रैल 2025 को जारी नोटिस में कैटेगरी वाइज कट-ऑफ अंक, योग्य उम्मीदवारों की संख्या और क्लर्क रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अगले चरण की जानकारी दी गई है. अभी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस Direct Link पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे बताए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

How to Check Bihar Civil Court Clerk Result 2025: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/patna पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'Clerk Recruitment 2025' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'List of Qualified Candidates and Cut-off Marks – Clerk Post (Employment Notice 01/2022).' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुल जाएगी, इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 5: आगे के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

42,397 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

22 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में कुल 42,397 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं, जो अगले राउंड में बैठेंगे. आधिकारिक नोटिस में बताया गया है कि अगले राउंड की लिखित परीक्षा की तारीख जल्द ही सिविल कोर्ट, पटना की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए रेगुलर नजर बनाए रखें.

अमान्य ओएमआर शीट

कुल 2,374 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट को शीट के पीछे छपे निर्देशों का पालन न करने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया, खास तौर पर क्रम संख्या 3, 4 और 12 पर. इसके अलावा, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कदाचार के कारण पांच उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है - रोल नंबर 531283, 531289, 668954, 668949 और 668955 हैं.