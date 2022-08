General Knowledge about Taiwan: ताइवान के बारे में गूगल पर सर्च हो रहे ये सवाल, क्या आपको पता है सही जवाब?

All need to Know about Taiwan: चीन की तमाम धमकियों के बाद भी अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंची हुई हैं. अमेरिका के इस कदम से चीन बौखलाया हुआ है. चीन ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी है. चीन और ताइवान के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, जिन्हें गूगल पर सर्च भी किया जा रहा है. आइए जानते हैं ताइवान की राजधानी, मुद्रा, भाषा समेत तमाम सवालों के जवाब.

सवाल: क्या ताइवान एक देश है?

जवाब: हां, ताइवान एक देश है

सवाल: ताइवान कहां है?

जवाब: ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है.

सवाल: क्या ताइवान चीन का हिस्सा है?

जवाब: ताइवान खुद को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना (आरओसी) कहता है.

सवाल: ताइवान की राजधानी क्या है?

जवाब: ताइपे

सवाल: ताइवान में कितनी मुस्लिम आबादी है?

जवाब: ताइवान में लगभग 60,000 मुस्लिम आबादी है.

सवाल: किसने किया था ताइवान के झंडे का डिज़ाइन?

जवाब: ताइवान के झंडे का डिज़ाइन सन यात सेन और लू हाओ तुंग ने किया था.

सवाल: ताइवान की आधिकारिक मुद्रा क्या है?

जवाब: ताइवान की आधिकारिक मुद्रा है New Taiwan Dollar.

सवाल: ताइवान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है?

जवाब: Mandarin और Hakka

सवाल: ताइवान की जनसंख्या कितनी है?

जवाब: ताइवान की जनसंख्या 23 मिलियन है

सवाल: ताइवान में कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं?

जवाब: बौद्ध धर्म ताइवान के प्रमुख धर्मों में से एक है.