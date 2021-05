UP Board Exam 2021 Date Announcement: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी हैं. प्रदेश के शिक्षामंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शिक्षाविभाग ने क्‍वेश्‍चन पेपर की प्रिंटिंग पूरी कर ली है और आंसर शीट भी तैयार कर ली गई हैं. इसके अलावा 8,513 एग्‍जाम सेंटर्स भी परीक्षाओं के लिए अलॉट किए जा चुके हैं. शिक्षा विभाग अब कोरोना की स्थिति पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के साथ विचार करने के बाद इस माह के आखिर तक एग्‍जाम डेट की घोषणा कर देगा.

We have already printed the papers, made sets of decoded copies, & allocated 8,513 centers to follow social distancing during examinations. We're analysing COVID situation. We'll discuss with CM & final decision will likely be taken by end of this month: Deputy CM Dinesh Sharma pic.twitter.com/peLBAsCyuZ