UP पुलिस भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 3 फरवरी तक गलती सुधारने का मौका

यूपी पुलिस भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका देने का फैसला किया है. बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थी 31 जनवरी सुबह 6 बजे से 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक अपने ऑनलाइन आवेदन में जरूरी सुधार कर सकेंगे. यह फैसला उम्मीदवारों की ओर से बड़ी संख्या में आए अनुरोधों के बाद लिया गया है.

सीमित समय के लिए खुलेगी करेक्शन विंडो

भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि करेक्शन की सुविधा केवल तय समय के लिए ही उपलब्ध होगी. इसके बाद किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन में दी गई जानकारी ध्यान से जांच लें, जैसे- नाम और व्यक्तिगत जानकारी श्रेणी (कैटेगरी), फोटो और हस्ताक्षर, अन्य जरूरी डिटेल.

कुल 32,679 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत यूपी पुलिस में कुल 32,679 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें शामिल हैं-

सिपाही नागरिक पुलिस: 10,469 पद

सिपाही पीएसी / सशस्त्र पुलिस: 15,131 पद

सिपाही विशेष सुरक्षा बल: 1,341 पद

सिपाही घुड़सवार पुलिस: 71 पद

जेल वार्डर (पुरुष): 3,279 पद

जेल वार्डर (महिला): 106 पद

आखिरी मौका, न करें लापरवाही

भर्ती बोर्ड ने कहा है कि यह आवेदन में सुधार का आखिरी मौका माना जाए. अगर तय समय के अंदर गलती ठीक नहीं की गई, तो आगे चलकर परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि बिना देर किए भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की पूरी जानकारी जांचें और जरूरी सुधार तुरंत कर लें, ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए.

