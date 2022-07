यूपी पुलिस ने शुरू की Fact Check की मुहिम, IAS टॉपर श्रुति शर्मा ने दिया खास संदेश

UP Police Fact Check: सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रहे पुलिस से संबंधित फेक न्‍यूज़ और फेक अकाउंट्स से निपटने के लिए अब उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने खास मुहिम की शुरूआत की है. इसके लिए डेडिकेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स शुरू किए गए हैं, जहां कोई भी वायरल हो रही खबर शेयर कर उससे संबंधित फैक्‍ट की जानकारी पा सकता है. यूपी पुलिस ने इसके लिए अपने ट्विटर, इंस्‍टाग्राम और फेसबुक के नये फैक्‍ट चेकिंग अकाउंट्स का लिंक शेयर किया है.

इस मुहिम के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए UPSC टॉपर श्रुति शर्मा ने यूपी पुलिस के साथ हाथ मिलाया है. यूपी पुलिस द्वारा शेयर किए गए ट्वीट किए गए वीडियो में श्रुति बता रही हैं कि टॉपर बनने के बाद उनके नाम से कई फेक अकाउंट्स बन गए थे जिससे वे खुद परेशान थीं. ऐसी समस्‍याओं से बचने के लिए यूपी पुलिस की खास मुहिम से मदद ले सकते हैं.

Fighting Fake News#UPSC 2021 rank 1 holder @ShrutiSharma971 joins hands with #UPPolice to counter the menace of #FakeNews.

For verification of Police related news of UP, tag us at:



Twitter- https://t.co/kSkdhlDjsa?…



FB- https://t.co/Vl5XXG0yXz



Insta-https://t.co/oZYZ0GeV0O pic.twitter.com/7Uc05rLTaN