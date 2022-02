Ukraine में सस्ती है मेडिकल की पढ़ाई, जान लें यूक्रेन की भाषा-मुद्रा समेत ये जरूरी बातें

Ukraine Crisis: पूरी दुनिया की निगाहें इस समय यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव पर हैं. दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत ने भी दोनों देशों के बीच पैदा हो रही स्थितियों पर चिंता जताई है और शांति बनाए रखने की अपील की है. भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे अपने 20 हजार से अधिक स्‍टूडेंट्स और नागरिकों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है. ये भी कहा गया है कि फि‍लहाल बिना जरूरत यूक्रेन में किसी भी तरह का ट्रैवल न किया जाए. आइये जानते हैं यूक्रेन के विषय में कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है.

Where is Ukraine: यूक्रेन कहां है?

यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह यूरोप में स्थित है. यह क्षेत्रफल के आधार पर, रूस के बाद यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है. यूक्रेन की सीमाएं उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी और दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा के साथ मिलती हैं. यूक्रेन का क्षेत्रफल 607,700 वर्ग किलोमीटर है. इस देश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कीव है.

What is the currency of Ukraine: यूक्रेन की मुद्रा क्या है?

यूक्रेन में में चलने वाली मुद्रा Ukrainian Hryvnia है. एक Ukrainian Hryvnia की कीमत 2.61 भारतीय रूपये और 0.035 US डॉलर के बराबर है.

What language is spoken in Ukraine: यूक्रेन की भाषा क्या है?

यूक्रेन की ऑफिशियल भाषा यूक्रेनी है. यूक्रेनी भाषा सिरिलिक (cyrilic) वर्णमाला के रूप में लिखी जाती है. हालांकि, यूक्रेन में रशियन भाषा भी बोली जाती है मगर आधिकारिक भाषा केवल यूक्रेनी है. यहां अंग्रेजी कम मात्रा में बोली या लिखी जाती है.

Is MBBS done in Ukraine legal in India: यूक्रेन की मेडिकल पढ़ाई की मान्यता

यूक्रेन से प्राप्‍त MBBS की डिग्री पूरे भारत में मान्‍य है. हर साल बड़ी संख्‍या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं. यहां से मेडिकल की डिग्री पाने के लिए जरूरी बातें इस प्रकार हैं.

कोर्स का ड्यूरेशन - 6 साल

जरूरी क्‍वालिफिकेशन - 12वीं में PCB में 50% नंबर और NEET स्‍कोरकार्ड

कोर्स की फीस - 3500 US डॉलर से 5000 US डॉलर तक

पढ़ाई का माध्‍यम - अंग्रेजी

एंट्रेस एग्‍जाम - NEET UG एग्‍जाम

What is the population of Ukraine?

यूक्रेन की कुल जनसंख्‍या 44.9 मिल‍ियन है. यहां का प्रमुख धर्म ईसाई है.

Is Ukraine a developed Country: कैसा देश है यूक्रेन?

यूक्रेन एक विकासशील देश (developing nation) है जो मानव विकास सूचकांक में 74वें स्थान पर है. यह यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है. यहां गरीबी के साथ-साथ भ्रष्टाचार की दर भी काफी अधिक है.