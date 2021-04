School Closed: कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान अब 10 मई तक बंद रहेंगे. इससे पहले, राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को 01 मई तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया था. मुख्‍यमंत्री ने अब राज्‍य में बेकाबू हो चुके कोरोना संकट को देखते हुए स्‍कूल शटडाउन की अ‍वधि बढ़ाने का फैसला लिया है.

All the educational institutions in the State would remain closed till 10th May: Chief Minister Jai Ram Thakur