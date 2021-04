Covid19 Vaccination: कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को अब 1 मई से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव से उम्‍मीदें हैं. राज्‍यों के अनुरोध के बाद केन्‍द्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्‍सीन देने का काम 01 मई से शुरू करने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में मध्‍यप्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्‍टर विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन के लिए अपनी तैयारियां बताईं.

We're ready for vaccination of 18 yrs & above from May 1. Hospitals are running at full capacity so we've made alternative arrangements as well. Anganwadis, Panchayat Bhawans, & school complexes will be used for vaccination programme: MP Medical Education Minister Vishvas Sarang pic.twitter.com/eGxvvANe1a