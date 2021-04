School Closed: देशभर के राज्‍यों में बंद हो रहे स्‍कूलों की खबरों के बीच अब उत्‍तराखण्‍ड के हरिद्वार में भी स्‍कूल 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं. जिला मजिस्‍ट्रेट (DM) सी रविशंकर ने आदेश जारी किया है कि जिले में कुंभ मेले के चलते भारी भीड़ एकट्ठा होने वाली है जिसके चलते जिले के सभी स्‍कूलों को 09 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा. बता दें कि कुंभ मेले की शुरूआत 01 अप्रैल से हो चुकी है और 30 अप्रैल तक स्‍नान जारी रहेंगे.

All schools in the district to remain closed from 9th to 15th April, in view of huge rush of devotees to Kumbh Mela: Haridwar District Magistrate C Ravishankar, Uttarakhand