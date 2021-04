Exams in Corona: कोरोना के बीच बोर्ड परीक्षाओं को गलत बताते हुए रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में अब प्र‍ियंका गांधी भी आ गई हैं. उन्‍होंने CBSE बोर्ड परीक्षाओं पर टिप्पणी करते हुए छात्रों का पक्ष लिया और कहा कि यह बोर्ड के लिए गैर जिम्मेदाराना है कि छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर किया जाए. CBSE Board 2021 परीक्षाओं को या तो रद्द किया जाए, रीशेड्यूल किया जाए या फिर इस प्रकार आयोजित किया जाए जिससे छात्रों को भीड़भाड़ वाले एग्‍जाम सेंटर्स पर फिजिकली पहुंचकर पेपर न देना पड़े.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर कहा, "जबकि कोरोना हमारे देश में भयानक रूप ले रहा है, ऐसे में परीक्षा का अतिरिक्त दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है. हमारी शिक्षा प्रणाली को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की जरूरत है और केवल अपने कॉन्‍क्‍लेव और कॉन्‍फ्रेंस में बात करने के बजाय वास्‍तव में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है."

While corona is ravaging our country again, the added pressure of exams is bound to affect the mental health of children. Our education system needs to drastically alter its attitude and start reflecting sensitivity and compassion towards children rather than just talk ..1/2