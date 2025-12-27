ठंड और शीतलहर के कारण रांची में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद, आगे कैसा रहेगा मौसम?

रांची जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों में KG से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई 27 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दी गई है. यह आदेश भारत मौसम विज्ञान विभाग, रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के बाद लिया गया है.

मौसम विभाग ने रांची जिले को येलो जोन में रखा है और आने वाले दिनों में भारी ठंड और शीतलहर की चेतावनी दी है. प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, अगर इस अवधि में किसी स्कूल में पहले से परीक्षा निर्धारित है, तो स्कूल प्रबंधन अपने विवेक से परीक्षा का आयोजन कर सकता है. इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को ठंड और मौसम की मार से सुरक्षित रखना है.

ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग, रांची ने झारखंड में भारी ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की है. रांची जिले को येलो जोन में रखा गया है, जहां अगले कुछ दिनों तक तेज ठंड पड़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों में KG से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेगी. सभी स्कूल प्रबंधन को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा. हालांकि, अगर इस दौरान किसी स्कूल में परीक्षा पहले से तय है, तो स्कूल प्रबंधन अपनी समझ के अनुसार परीक्षा का आयोजन कर सकता है.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड

देश के कई हिस्सों में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. दिल्ली-NCR में भी मौसम ने अपना सख्त रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिसंबर के आखिरी दिनों में लोगों को ठंड के साथ-साथ घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 27 दिसंबर की सुबह दिल्ली और NCR के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है. कुछ जगहों पर कोहरा इतना घना हो सकता है कि देखने की दूरी काफी कम हो जाए. इसका असर आम लोगों की दिनचर्या, ट्रैफिक और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

तापमान और हवा का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि दिन में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है.

अधिकतम तापमान: 21 से 23 डिग्री सेल्सियस

न्यूनतम तापमान: 6 से 8 डिग्री सेल्सियस

हवाएं पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से 5 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी.

कई इलाकों में हवा बेहद खराब

ठंड और कमजोर हवाओं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. 26 दिसंबर की शाम तक कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. बवाना, विवेक विहार, नरेला, जहांगीरपुरी, रोहिणी, आनंद विहार और वज़ीरपुर जैसे इलाकों में हवा सांस लेने लायक नहीं रही. ऐसे हालात में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, 28 और 29 दिसंबर को मौसम साफ रह सकता है, लेकिन सुबह के समय कोहरा बना रहेगा. 30 दिसंबर तक हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जबकि बाद में हल्की बढ़ोतरी संभव है. कुल मिलाकर, दिल्ली-NCR में आने वाले दिनों तक सुबह-शाम ठंड, कोहरा और प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे.

