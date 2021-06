वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी राजस्थान सरकार, छात्रों को साइंस-योग के कनेक्शन का मिलेगा ज्ञान

राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड (Vedic Shiksha & Sanskar Board) का गठन करने का फैसला किया है. राज्य के तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने इस बात की जानकारी दी है.

सुभाष गर्ग ने कहा कि राजस्थान में 4-5 महीने में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा. इसके लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान यानी साइंस और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा. साथ ही वैदिक रिति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा दी जाएगी.

Rajasthan government is going to set up Vedic Shiksha & Sanskar Board within 4-5 months. The committee has submitted its report. We will teach students how Vedic education is linked to Science and Yoga: State Minister for Technical & Sanskrit Education (Independent), Subhash Garg pic.twitter.com/mYXa66rxhR