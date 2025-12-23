राजस्थान 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. बीकानेर बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाएं इस बार 19 फरवरी और 20 फरवरी से शुरू होंगी. खास बात ये है कि इस बार एग्जाम शेड्यूल के बीच होली भी होगी, ऐसे में स्टूडेंट्स को होली के दिन भी परीक्षा की तैयारी करनी होगी.

निदेशालय की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी. इसके अलावा कक्षा 5वीं की परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक किया जाएगा. परीक्षाएं दोपहर 1:30 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित होंगी.

आठवीं बोर्ड की किस दिन कौनसी परीक्षा?

19 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं में सबसे पहला एग्जाम अंग्रेजी का होगा. इसके बाद हर परीक्षा के बीच में तैयारी के लिए एक दिन का गैप दिया गया है. जबकि आखिरी परीक्षा संस्कृत की होगी और संस्कृत के एग्जाम से पहले चार दिन की छुट्टी होगी. दो दिन होली, एक दिन रविवार और एक दिन अंतराल की वजह से परीक्षा 4 दिन बाद 4 मार्च को आयोजित होगी.





5वीं बोर्ड परीक्षा का कैसा रहेगा शेड्यूल?

अगर 5वीं बोर्ड परीक्षा की बात करें तो परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी और पहला एग्जाम अंग्रेजी का होगा.इसके बाद दिन की छुट्टी होगी और गणित का पेपर होगा. इसके साथ ही 5वीं बोर्ड परीक्षा में भी होली एग्जाम के बीच आएगी और आखिरी एग्जाम होली के बाद होगा.





