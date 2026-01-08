परीक्षा पे चर्चा के लिए इतने करोड़ लोगों ने किया रजिस्टर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम

परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. लेकिन उससे पहले ही इस कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं जिसके साथ ही एक नया गिनीत रिकॉर्ड बन गया है. वहीं, जो भी छात्र प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहते हैं पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. छात्रों के अलावा शिक्षक या अभिभावक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है.

इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य एग्जाम के टाइम तनाव को कम करना है.

जल्द ही होंगे बोर्ड पेपर

यह संवाद ऐसे टाइम पर हो रहा है जब कई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने वाली है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने कहा कि वह छात्रों से सीधे उनके सवालों और अनुभवों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक है.

4 करोड़ से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन

इस साल परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. इसमें अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है. यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि बोर्ड के समय ये कार्यक्रम छात्रों की कितनी मदद करता है.

माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका

पिछले कुछ सालों में इस कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया गया है और छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य यह बताना है कि परीक्षा के समय छात्रों को मार्गदर्शन देना माता-पिता और शिक्षकों के लिए कितना जरूरी है.

जोरों पर है तैयारी

बता दें कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं. इस साल लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं. इसमें न केवल भारत के छात्र हैं बल्कि विदेश के 26 देशों के छात्र एग्जाम देने वाले हैं.

इस दिन है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

ऐसे में परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं. इच्छुक 11 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.



