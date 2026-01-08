scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

परीक्षा पे चर्चा के लिए इतने करोड़ लोगों ने किया रजिस्टर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम

बोर्ड एग्जाम के पास आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आवेदन हो चुके हैं. इसके साथ ही इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. पिछले साल की बात करें तो, 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे.

Advertisement
X
परीक्षा पे चर्चा के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. (Photo: innovateindia1.mygov.in )
परीक्षा पे चर्चा के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. (Photo: innovateindia1.mygov.in )

परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. लेकिन उससे पहले ही इस कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं जिसके साथ ही एक नया गिनीत रिकॉर्ड बन गया है. वहीं, जो भी छात्र प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहते हैं पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. छात्रों के अलावा शिक्षक या अभिभावक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. 

इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य एग्जाम के टाइम तनाव को कम करना है.  

जल्द ही होंगे बोर्ड पेपर 

सम्बंधित ख़बरें

Nidhin Valsan IPS
तुर्कमान गेट मामले में चर्चा में ‘आयरन मैन’! कैंसर को मात देने वाले मलयाली IPS निधिन वाल्सन कौन हैं
Gulfisha Fatima
Tihar Jail से रिहा हुए दिल्ली दंगे के आरोपी
JEE Advanced की परीक्षा में आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है.(Photo: Pexels)
JEE Advanced के छात्रों को करना होगा बदलावों का सामना, एडेप्टिव टेस्टिंग के लिए होना होगा तैयार
बेटे ने की थी मां, बहन और भाई की हत्या. (Photo: Representational)
धतूरे वाला फूड दिया, फिर घोंटा गला… मां-बहन और भाई की हत्या के आरोपी ने क्या-क्या बताया
कैलकुलेटर में AC और CE बटन का ये होता है मतलब. (Photo: Pexels)
कैलकुलेटर में AC और CE बटन का क्या होता है मतलब? नहीं जानते होंगे ये ट्रिक

यह संवाद ऐसे टाइम पर हो रहा है जब कई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने वाली है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने कहा कि वह छात्रों से सीधे उनके सवालों और अनुभवों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक है. 

4 करोड़ से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन

इस साल परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. इसमें अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है. यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि बोर्ड के समय ये कार्यक्रम छात्रों की कितनी मदद करता है. 

Advertisement

माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका 

पिछले कुछ सालों में इस कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया गया है और छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य यह बताना है कि परीक्षा के समय छात्रों को मार्गदर्शन देना माता-पिता और शिक्षकों के लिए कितना जरूरी है. 

जोरों पर है तैयारी 

बता दें कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं. इस साल लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं. इसमें न केवल भारत के छात्र हैं बल्कि विदेश के 26 देशों के छात्र एग्जाम देने वाले हैं. 

इस दिन है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

ऐसे में परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं. इच्छुक 11 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement